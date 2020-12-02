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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 140141142143>
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:26

Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:
  San написав:я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением.


А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу! :P


Это after-hours trading на биржах и OTC. :idea:
Приходилось по работе немного сталкиваться с MarketAxess (крупнейшая OTC площадка в штатах) - L2 фид по одним только бондам это мегабайты трафика и десятки тысяч ордеров в секунду :shock: Объемы - ввиду специфики наших задач ордера меньше чем на 50000 бондов как правило вообще игнорировались как незначительные и ни на что не влияющие.
Что там именно с акциями специально не интересовался, но думаю что +/- то-же самое что и с бондами.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:54

  Libo написав::shock:

Відповім....

Зображення

Ну ви понілі, що на самому ділі цікавить Маска, тільки бабло в своїй кишені)))

Я не знаю звичайно, яка програма мотивації у Теслі, але імхо навряд чи сама найкраща в світі...

І є ще один варіант, я писав про це вже. Ніхто дорогу Теслу в індекс брати не буде, і також купляти в фонди на хаях )))

Тому можна очікувати невеличкий лонг сквіз. Я на ринку нещодавно, вже про таке чув, але не бачив.
Може незабаром побачу ??? :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:57

Лібо ... Палантір !!!!

Palantir slides 10% after Morgan Stanley warns on negative risk-reward profile

Ну ви понілі... лемінгів, затарених на хаях, поздоровляю )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:04

Що сьогодні продаємо?

Що сьогодні продаємо з сектору EV? Шкода, що двіж на премаркеті пропустив, але імхо кудись можна стати прокатитись.

Голосуємо за:
NIO
TSLA
XPEV
LI
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:14

  change_pm написав:Що сьогодні продаємо з сектору EV? Шкода, що двіж на премаркеті пропустив, але імхо кудись можна стати прокатитись.

Голосуємо за:
NIO
TSLA
XPEV
LI

Думаю, что еще успеете на разбор остатков Зума.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:20

Взвод, отставить панику! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:40

  Libo написав:Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались? :roll:

Давай-давай, Маск тобі дякую скаже ))) ну, і хлопці з Уол-Стріт, за бонуси...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:12

  Libo написав:Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались? :roll:

Какая-то у вас рОкета бракованная. Не летит уже 4 день.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:01

  Gastarbaiter написав:
  Libo написав:Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались? :roll:

Какая-то у вас рОкета бракованная. Не летит уже 4 день.

Не всі вірять омериці, особливо в виконання Лібо ))) фальшує дуже )))

Ось китайчегі користуються попитом, вірять добрі самарітяне, що вони нова, але китайська тесла )))

зі. чекаю в найближчі дні якогось чорного леблядя, і полетити все швидко вниз.

ззі. подивився відоси записів розмов топів СіЕнЕн, в Штатах таке, імхо, назріває, що мало нікому не покажеться...

Он вже і Рей Даліо почав топити чи за революцію, чи війну в Штатах.
change_pm
 
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