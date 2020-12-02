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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:32
change_pm написав: Macaquinho написав:
Ну что ж, подвожу итоги дня)
Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)
Фиксирую небольшую прибыль:
AT&T +7,12%
Intel +9,84%Купил Nio (NIO)
с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни.
Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.
Делістінга я так розумію не боїшся?
Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...
Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.
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Macaquinho
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:53
OTC - десятые доли процента, в т.ч. и по Тесле. Торгуют нищие студенты по 1,5, 10 штук, у которых ночью на бухло деньги закончились. Ну и главное, ОТС тоже под пристальным надзором SEC. За манипуляции можно загудеть и в тюрьму. Кому охота рисковать из-за этих крох? Да и трудно представить, как с этими крохами можно манипульнуть.
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Libo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:56
Macaquinho написав: change_pm написав:
Делістінга я так розумію не боїшся?
Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...
Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.
Делистинг будет только для тех компаний, которые не соответствуют американским требованиям. На устранение планируют давать до 3-х лет. Да и продвинуьые китайские компании практически близки к выполнению американских требований.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:00
Gastarbaiter написав: Libo написав:
Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались?
Какая-то у вас рОкета бракованная. Не летит уже 4 день.
Нормальный день. Я сегодня трижды заходил и дважды выходил. Надеюсь еще и к вечеру или завтра утром выйти. Пока $26 на акцию. Нормально для унылого дня.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:05
change_pm написав:
Не всі вірять омериці, особливо в виконання Лібо ))) фальшує дуже )))
Ось китайчегі користуються попитом, вірять добрі самарітяне, що вони нова, але китайська тесла )))
зі. чекаю в найближчі дні якогось чорного леблядя, і полетити все швидко вниз.
ззі. подивився відоси записів розмов топів СіЕнЕн, в Штатах таке, імхо, назріває, що мало нікому не покажеться...
Он вже і Рей Даліо почав топити чи за революцію, чи війну в Штатах.
Гадёныш, ты почему такой американоненавистник?! Га?
Всё будет нормально. Я знаю это точно.
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