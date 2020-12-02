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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:32

  change_pm написав:
  Macaquinho написав:Ну что ж, подвожу итоги дня)

Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)
Фиксирую небольшую прибыль:
AT&T +7,12%
Intel +9,84%

Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни. :roll: Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.

Делістінга я так розумію не боїшся? :)

Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...

Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:53

  candle645 написав:
  Libo написав:А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу! :P


Это after-hours trading на биржах и OTC. :idea:


OTC - десятые доли процента, в т.ч. и по Тесле. Торгуют нищие студенты по 1,5, 10 штук, у которых ночью на бухло деньги закончились. Ну и главное, ОТС тоже под пристальным надзором SEC. За манипуляции можно загудеть и в тюрьму. Кому охота рисковать из-за этих крох? Да и трудно представить, как с этими крохами можно манипульнуть. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:56

  Macaquinho написав:
  change_pm написав:Делістінга я так розумію не боїшся? :)

Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...

Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.


Делистинг будет только для тех компаний, которые не соответствуют американским требованиям. На устранение планируют давать до 3-х лет. Да и продвинуьые китайские компании практически близки к выполнению американских требований.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:00

  Gastarbaiter написав:
  Libo написав:Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались? :roll:

Какая-то у вас рОкета бракованная. Не летит уже 4 день.


Нормальный день. Я сегодня трижды заходил и дважды выходил. Надеюсь еще и к вечеру или завтра утром выйти. Пока $26 на акцию. Нормально для унылого дня.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:05

  change_pm написав:Не всі вірять омериці, особливо в виконання Лібо ))) фальшує дуже )))

Ось китайчегі користуються попитом, вірять добрі самарітяне, що вони нова, але китайська тесла )))

зі. чекаю в найближчі дні якогось чорного леблядя, і полетити все швидко вниз.

ззі. подивився відоси записів розмов топів СіЕнЕн, в Штатах таке, імхо, назріває, що мало нікому не покажеться...

Он вже і Рей Даліо почав топити чи за революцію, чи війну в Штатах.


Гадёныш, ты почему такой американоненавистник?! Га? :roll:
Всё будет нормально. Я знаю это точно. :idea:
Libo
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  #<1 ... 140141142143
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