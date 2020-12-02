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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:32
change_pm написав: Macaquinho написав:
Ну что ж, подвожу итоги дня)
Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)
Фиксирую небольшую прибыль:
AT&T +7,12%
Intel +9,84%Купил Nio (NIO)
с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни.
Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.
Делістінга я так розумію не боїшся?
Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...
Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.
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Macaquinho
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:53
OTC - десятые доли процента, в т.ч. и по Тесле. Торгуют нищие студенты по 1,5, 10 штук, у которых ночью на бухло деньги закончились. Ну и главное, ОТС тоже под пристальным надзором SEC. За манипуляции можно загудеть и в тюрьму. Кому охота рисковать из-за этих крох? Да и трудно представить, как с этими крохами можно манипульнуть.
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Libo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:56
Macaquinho написав: change_pm написав:
Делістінга я так розумію не боїшся?
Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно...
Вроде, как-раз сегодня конгресс должен рассматривать - посмотрим, делистинг не наступит мгновенно, даже, если примут.
Делистинг будет только для тех компаний, которые не соответствуют американским требованиям. На устранение планируют давать до 3-х лет. Да и продвинуьые китайские компании практически близки к выполнению американских требований.
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Libo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:00
Gastarbaiter написав: Libo написав:
Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались?
Какая-то у вас рОкета бракованная. Не летит уже 4 день.
Нормальный день. Я сегодня трижды заходил и дважды выходил. Надеюсь еще и к вечеру или завтра утром выйти. Пока $26 на акцию. Нормально для унылого дня.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:05
change_pm написав:
Не всі вірять омериці, особливо в виконання Лібо ))) фальшує дуже )))
Ось китайчегі користуються попитом, вірять добрі самарітяне, що вони нова, але китайська тесла )))
зі. чекаю в найближчі дні якогось чорного леблядя, і полетити все швидко вниз.
ззі. подивився відоси записів розмов топів СіЕнЕн, в Штатах таке, імхо, назріває, що мало нікому не покажеться...
Он вже і Рей Даліо почав топити чи за революцію, чи війну в Штатах.
Гадёныш, ты почему такой американоненавистник?! Га?
Всё будет нормально. Я знаю это точно.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:10
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:17
Боинг оторвался вместе с будкой.
DALLAS, Dec 2 (Reuters) - Boeing Co's 737 MAX staged its first post-grounding flight with media on board on Wednesday, as carriers seek to demonstrate to passengers that the redesigned jet is safe after a 20-month safety ban.
In another display of confidence, European budget airline Ryanair was set to place a hefty order for up to 75 additional 737 MAX jets, industry sources said.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 01:19
Кстати, вы в курсе, что
Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE.
Отмечается, что серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.
Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регулируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет будет меняться в зависимости от дорожных условий.
Производство модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S.
?
Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?
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Gastarbaiter
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