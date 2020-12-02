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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:11

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Libo написав:ЗЫ Только что оценил обстановку и понял, что сегодня врядли выйду. Мне имеет смысл только не меньше $575. Но не беда, а может даже и к лучшему. А вдруг за ночь +$30 !!! :lol: :lol: :lol:

Кстати, вы в курсе, что
Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE.
Отмечается, что серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.
Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регулируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет будет меняться в зависимости от дорожных условий.
Производство модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S.
?
Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?

Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.

Хто вже читав, про технологію автономного авто від Інтел? Показує кращі результат, ніж Тесла, тому Маск і заверещав про кост контрол)))

зі. Тесла хайп колись пройде, залишивши мільйони з акціями, купленими на хаях.

Історія лемінгів нічому не вчить, 20 років тому мільйони затарили на хаях в техно бабл, мільйони затарять і тепер )))
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