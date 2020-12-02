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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 141142143144 Додано: Чет 03 гру, 2020 09:11 airmax78 написав: Gastarbaiter написав: Libo написав: ЗЫ Только что оценил обстановку и понял, что сегодня врядли выйду. Мне имеет смысл только не меньше $575. Но не беда, а может даже и к лучшему. А вдруг за ночь +$30 !!! ЗЫ Только что оценил обстановку и понял, что сегодня врядли выйду. Мне имеет смысл только не меньше $575. Но не беда, а может даже и к лучшему. А вдруг за ночь +$30 !!!

Кстати, вы в курсе, что

Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE.

Отмечается, что серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.

Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регулируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет будет меняться в зависимости от дорожных условий.

Производство модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S. ?

Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000? Кстати, вы в курсе, чтоЭто считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?

Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить. Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.

Хто вже читав, про технологію автономного авто від Інтел? Показує кращі результат, ніж Тесла, тому Маск і заверещав про кост контрол)))



зі. Тесла хайп колись пройде, залишивши мільйони з акціями, купленими на хаях.



Історія лемінгів нічому не вчить, 20 років тому мільйони затарили на хаях в техно бабл, мільйони затарять і тепер ))) Хто вже читав, про технологію автономного авто від Інтел? Показує кращі результат, ніж Тесла, тому Маск і заверещав про кост контрол)))зі. Тесла хайп колись пройде, залишивши мільйони з акціями, купленими на хаях.Історія лемінгів нічому не вчить, 20 років тому мільйони затарили на хаях в техно бабл, мільйони затарять і тепер ))) change_pm Повідомлень: 2598 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 141142143144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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