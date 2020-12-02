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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 09:48
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... t-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках
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