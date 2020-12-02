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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:48

Залишу так, на подумати...

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... t-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%


Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:38

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?

Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.

По шпионской информации, в версии SuperLuxuryVIP от AMG на планшет поставят браузер и добавят гоночки.
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