|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 09:48
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... t-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2599
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:38
airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?
Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.
По шпионской информации, в версии SuperLuxuryVIP от AMG на планшет поставят браузер и добавят гоночки.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему