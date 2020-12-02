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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:48

Залишу так, на подумати...

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... t-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%


Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:38

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?

Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.

По шпионской информации, в версии SuperLuxuryVIP от AMG на планшет поставят браузер и добавят гоночки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:27

  change_pm написав:http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%




Блин, нашёл кого пугать. :?

Мы всех умнее, :oops:
Мы парашютисты! :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:58

Re: Идеи для торговли на рынках США

Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:04

  Gastarbaiter написав:Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?

Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...

зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:14

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?

Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...

зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.

По вчерашнему рынку так бы не сказал. Возможно, кто-то большой готовит слив и греет премаркет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:41

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?

Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...

зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.

По вчерашнему рынку так бы не сказал. Возможно, кто-то большой готовит слив и греет премаркет?

Рекомендую читати новини - Голдман підвищів ТП на Теслу до 730 баксів. Лемінги вже побігли купляти, бачиш же ж торги )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:51

  Libo написав:ЗЫ Только что оценил обстановку и понял, что сегодня врядли выйду. Мне имеет смысл только не меньше $575. Но не беда, а может даже и к лучшему. А вдруг за ночь +$30 !!! :lol:


Как в воду глядел. Вышел с этим лотом по $595. Таки всучили еще дополнительно двадцатку! :lol: В лонге остаюсь. Смотрим, на чем и когда сегодня зарабатываем. :wink: :wink:
Libo
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