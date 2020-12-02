Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 09:48
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... t-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%
Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:38
airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
Это считается технологией будущего? Можно уже тарить Даймлер, пока Р/Е еще не 1000?
Это даже не дотягивает до технологий Тесла 7-летней давности. А у Мерса оно будет в 2022м году. Думаю, пока, Мерс тарить не стоить.
По шпионской информации, в версии SuperLuxuryVIP от AMG на планшет поставят браузер и добавят гоночки.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:58
Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?
Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:04
Gastarbaiter написав:
Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?
Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...
зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:14
change_pm написав: Gastarbaiter написав:
Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?
Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...
зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.
По вчерашнему рынку так бы не сказал. Возможно, кто-то большой готовит слив и греет премаркет?
Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:41
Gastarbaiter написав: change_pm написав: Gastarbaiter написав:
Стоит ли зашортить Теслу на открытии, если будет около 600?
Імхо, ризиково, ти ж бачиш, що лемінги готові викупати всі діпс )))
+ поки сильний позитив на ринках...
зі. і пох, що вмерло найбільше за весь час пандемії американців.
По вчерашнему рынку так бы не сказал. Возможно, кто-то большой готовит слив и греет премаркет?
Рекомендую читати новини - Голдман підвищів ТП на Теслу до 730 баксів. Лемінги вже побігли купляти, бачиш же ж торги )))
change_pm
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:51
Libo
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:22
change_pm написав:
Крайня відповідь тобі, і заношу тебе в бан! Від тебе стільки інфосміття, що читаючи тебе, враження, що в .івні мажешся (((
Так ось відповідь - достатньо Мах знову звалистись, і Мах"у тобра. А те, що його доробляли ногами, я певен на 100500%
зы. Не планую користуватись авіакомпаніями, які будуть літати МАХ.
Моя печаль беспредельна.
А послушал бы меня, бестолочь, мог бы легко заработать себе на пропой.
Сегодня можно было бы на Боинге поиметь $13.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:20
change_pm написав:
http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%
Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках
http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html
Ринок росте на дешевих грошах та новинах по вакцині
Вакцина це чорний лебідь не відомо чи вакцинована особа буде заразна для інших, не відомо тривалість імунітету, не відомо побічні еффекти через півроку чи рік, не відомо чи буде захист якщо вірус мутує.
ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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