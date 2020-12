Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 142143144145 Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54 Ukrainian написав: ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум. ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.



До весны еще можно тачку денег заработать и вот тогда уже и посмотрим. И даже если бум-бурум, сколько мы их уже на своем веку пережили! И мы на собственном опыте уже четко себе уяснили, что через небольшое время после каждаго бум-бурума становится только лучше, чем прежде. До весны еще можно тачку денег заработать и вот тогда уже и посмотрим.И даже если бум-бурум, сколько мы их уже на своем веку пережили! И мы на собственном опыте уже четко себе уяснили, что через небольшое время после каждаго бум-бурума становится только лучше, чем прежде. Libo 2

Повідомлень: 8988 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4120 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 19:32 change_pm написав: Libo написав: Боинг оторвался вместе с будкой.

DALLAS, Dec 2 (Reuters) - Boeing Co's 737 MAX staged its first post-grounding flight with media on board on Wednesday, as carriers seek to demonstrate to passengers that the redesigned jet is safe after a 20-month safety ban.



In another display of confidence, European budget airline Ryanair was set to place a hefty order for up to 75 additional 737 MAX jets, industry sources said. Боинг оторвался вместе с будкой.DALLAS, Dec 2 (Reuters) - Boeing Co's 737 MAX staged its first post-grounding flight with media on board on Wednesday, as carriers seek to demonstrate to passengers that the redesigned jet is safe after a 20-month safety ban.In another display of confidence, European budget airline Ryanair was set to place a hefty order for up to 75 additional 737 MAX jets, industry sources said.

Крайня відповідь тобі, і заношу тебе в бан! Від тебе стільки інфосміття, що читаючи тебе, враження, що в .івні мажешся (((



Так ось відповідь - достатньо Мах знову звалистись, і Мах"у тобра. А те, що його доробляли ногами, я певен на 100500%



зы. Не планую користуватись авіакомпаніями, які будуть літати МАХ. Крайня відповідь тобі, і заношу тебе в бан! Від тебе стільки інфосміття, що читаючи тебе, враження, що в .івні мажешся (((Так ось відповідь - достатньо Мах знову звалистись, і Мах"у тобра. А те, що його доробляли ногами, я певен на 100500%зы. Не планую користуватись авіакомпаніями, які будуть літати МАХ.

Коментну сам себе ))) Життя дуже часто карає самовпененних людей

Ryanair CEO on new 737 Max purchase: It's going to be one of the safest aircraft 'ever delivered'

Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але... Коментну сам себе ))) Життя дуже часто карає самовпененних людейСподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але... change_pm Повідомлень: 2605 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50 change_pm написав: Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але... Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але...



Чому ти так за літак так переживаєш, ти ж торгуєш акціями, а не літаками. Намолотив би за сьогодні вже $17 на одній акції Боинга. А так сидьма сидиш і тількі паскудиш тут. Чому ти так за літак так переживаєш, ти ж торгуєш акціями, а не літаками. Намолотив би за сьогодні вже $17 на одній акції Боинга. А так сидьма сидиш і тількі паскудиш тут. Libo 2

Повідомлень: 8988 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4120 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 20:03 Ukrainian написав: change_pm написав: http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html

Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%



Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html

Ринок росте на дешевих грошах та новинах по вакцині

Вакцина це чорний лебідь не відомо чи вакцинована особа буде заразна для інших, не відомо тривалість імунітету, не відомо побічні еффекти через півроку чи рік, не відомо чи буде захист якщо вірус мутує.

ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум. Ринок росте на дешевих грошах та новинах по вакциніВакцина це чорний лебідьФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.

Це нікому не цікаво, поки рубається бабло))) Навіть, якщо всі здохнуть, лемніги вважають, що ринок буде рости безкінечно і ФЕД завжди наллє)))



Я також почав думати, що ФЕДі доведеться щось робити зі ставкою і не через 2 роки, а практично "завтра", бо! ДОЛЯП перетворюєтьс в ..івно.



Ні? Подвимость на індекс ДХУ. Дивлюсь на індекс і не хочу активів, номінованих в баксі, певен таких буде багато, і хто ж тоді буде брати бонди і давати Штатам в борг???



ФЕДя надрукує? А багато цікаво тут інвесторів в Зімбабвійський фондовий ринок?



Думаю, що ні. Тому варіантів по факту небагато:

- ілі друкувати і поіметь Об"єднані Штати Зімбабве,

- припиняти друкувати, затягувати пояса і проходити кризу через банкротства і ріст податків. Це нікому не цікаво, поки рубається бабло))) Навіть, якщо всі здохнуть, лемніги вважають, що ринок буде рости безкінечно і ФЕД завжди наллє)))Я також почав думати, що ФЕДі доведеться щось робити зі ставкою і не через 2 роки, а практично "завтра", бо! ДОЛЯП перетворюєтьс в ..івно.Ні? Подвимость на індекс ДХУ. Дивлюсь на індекс і не хочу активів, номінованих в баксі, певен таких буде багато, і хто ж тоді буде брати бонди і давати Штатам в борг???ФЕДя надрукує? А багато цікаво тут інвесторів в Зімбабвійський фондовий ринок?Думаю, що ні. Тому варіантів по факту небагато:- ілі друкувати і поіметь Об"єднані Штати Зімбабве,- припиняти друкувати, затягувати пояса і проходити кризу через банкротства і ріст податків. change_pm Повідомлень: 2605 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 142143144145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

