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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54

  Ukrainian написав: ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.


До весны еще можно тачку денег заработать и вот тогда уже и посмотрим. :roll: И даже если бум-бурум, сколько мы их уже на своем веку пережили! И мы на собственном опыте уже четко себе уяснили, что через небольшое время после каждаго бум-бурума становится только лучше, чем прежде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:32

  change_pm написав:
  Libo написав:Боинг оторвался вместе с будкой. :lol:
DALLAS, Dec 2 (Reuters) - Boeing Co's 737 MAX staged its first post-grounding flight with media on board on Wednesday, as carriers seek to demonstrate to passengers that the redesigned jet is safe after a 20-month safety ban.

In another display of confidence, European budget airline Ryanair was set to place a hefty order for up to 75 additional 737 MAX jets, industry sources said.

Крайня відповідь тобі, і заношу тебе в бан! Від тебе стільки інфосміття, що читаючи тебе, враження, що в .івні мажешся (((

Так ось відповідь - достатньо Мах знову звалистись, і Мах"у тобра. А те, що його доробляли ногами, я певен на 100500% :!:

зы. Не планую користуватись авіакомпаніями, які будуть літати МАХ.

Коментну сам себе ))) Життя дуже часто карає самовпененних людей
Ryanair CEO on new 737 Max purchase: It's going to be one of the safest aircraft 'ever delivered'

Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50

  change_pm написав:Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але...


Чому ти так за літак так переживаєш, ти ж торгуєш акціями, а не літаками. Намолотив би за сьогодні вже $17 на одній акції Боинга. А так сидьма сидиш і тількі паскудиш тут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:03

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%


Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html

Ринок росте на дешевих грошах та новинах по вакцині
Вакцина це чорний лебідь не відомо чи вакцинована особа буде заразна для інших, не відомо тривалість імунітету, не відомо побічні еффекти через півроку чи рік, не відомо чи буде захист якщо вірус мутує.
ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.

Це нікому не цікаво, поки рубається бабло))) Навіть, якщо всі здохнуть, лемніги вважають, що ринок буде рости безкінечно і ФЕД завжди наллє)))

Я також почав думати, що ФЕДі доведеться щось робити зі ставкою і не через 2 роки, а практично "завтра", бо! ДОЛЯП перетворюєтьс в ..івно.

Ні? Подвимость на індекс ДХУ. Дивлюсь на індекс і не хочу активів, номінованих в баксі, певен таких буде багато, і хто ж тоді буде брати бонди і давати Штатам в борг???

ФЕДя надрукує? А багато цікаво тут інвесторів в Зімбабвійський фондовий ринок?

Думаю, що ні. Тому варіантів по факту небагато:
- ілі друкувати і поіметь Об"єднані Штати Зімбабве,
- припиняти друкувати, затягувати пояса і проходити кризу через банкротства і ріст податків.
change_pm
 
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