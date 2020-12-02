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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 143144145146>
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54

  Ukrainian написав: ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.


До весны еще можно тачку денег заработать и вот тогда уже и посмотрим. :roll: И даже если бум-бурум, сколько мы их уже на своем веку пережили! И мы на собственном опыте уже четко себе уяснили, что через небольшое время после каждаго бум-бурума становится только лучше, чем прежде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:32

  change_pm написав:
  Libo написав:Боинг оторвался вместе с будкой. :lol:
DALLAS, Dec 2 (Reuters) - Boeing Co's 737 MAX staged its first post-grounding flight with media on board on Wednesday, as carriers seek to demonstrate to passengers that the redesigned jet is safe after a 20-month safety ban.

In another display of confidence, European budget airline Ryanair was set to place a hefty order for up to 75 additional 737 MAX jets, industry sources said.

Крайня відповідь тобі, і заношу тебе в бан! Від тебе стільки інфосміття, що читаючи тебе, враження, що в .івні мажешся (((

Так ось відповідь - достатньо Мах знову звалистись, і Мах"у тобра. А те, що його доробляли ногами, я певен на 100500% :!:

зы. Не планую користуватись авіакомпаніями, які будуть літати МАХ.

Коментну сам себе ))) Життя дуже часто карає самовпененних людей
Ryanair CEO on new 737 Max purchase: It's going to be one of the safest aircraft 'ever delivered'

Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50

  change_pm написав:Сподіваюсь, що літак і дійсно буде супер, але... але...


Чому ти так за літак так переживаєш, ти ж торгуєш акціями, а не літаками. Намолотив би за сьогодні вже $17 на одній акції Боинга. А так сидьма сидиш і тількі паскудиш тут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:03

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:http://www.profinance.ru/news/2020/12/02/c077-citi-veroyatnost-poter-na-rynke-aktsij-v-blizhajshij-god-sostavlyaet-100.html
Citi: вероятность потерь на рынке акций в ближайший год составляет 100%


Рост доходности казначейских облигаций может вызвать эффект домино на всех рынках

http://www.profinance.ru/news/2020/12/0 ... sekh-.html

Ринок росте на дешевих грошах та новинах по вакцині
Вакцина це чорний лебідь не відомо чи вакцинована особа буде заразна для інших, не відомо тривалість імунітету, не відомо побічні еффекти через півроку чи рік, не відомо чи буде захист якщо вірус мутує.
ФЕДя вже весною на новинах по вакцині буде змушений підвищувати ставку інакше перегрів ринку і бум бурум.

Це нікому не цікаво, поки рубається бабло))) Навіть, якщо всі здохнуть, лемніги вважають, що ринок буде рости безкінечно і ФЕД завжди наллє)))

Я також почав думати, що ФЕДі доведеться щось робити зі ставкою і не через 2 роки, а практично "завтра", бо! ДОЛЯР перетворюється в ..івно.

Ні? Подивимость на індекс ДХУ. Дивлюсь на індекс і не хочу активів, номінованих в баксі, певен таких буде багато, і хто ж тоді буде брати бонди і давати Штатам в борг???

ФЕДя надрукує? А багато цікаво тут інвесторів в Зімбабвійський фондовий ринок?

Думаю, що ні. Тому варіантів по факту небагато:
- ілі друкувати і поіметь Об"єднані Штати Зімбабве,
- припиняти друкувати, затягувати пояса і проходити кризу через банкротства і ріст податків.
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 03 гру, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:13

Jim Chanos cuts 'painful' Tesla short :shock:

"It’s been painful, clearly," says Jim Chanos, telling Bloomberg he's trimmed the size of his short bet on Tesla (NASDAQ:TSLA). Previously, he had the maximum short position allowed at his fund, 5% of capital.

"It’s whatever people want to believe Elon Musk is touting," says Chanos, noting the company's five straight quarters of profit are thanks to sales of regulatory credits, not automobiles. Chanos says he's never met or spoken with Elon Musk, but were the two to cross paths, he'd tell Musk, "Job well done so far."

Turning more broadly to markets: "Right now, people are doing really dumb things with their money. It can go on for a while, and you can lose lots of poker hands to people that are doing dumb things with their money." We're living in a "golden age of fraud," he continues.

Вывод: Куй железо пока горячо! :idea: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:22

  change_pm написав:ФЕДя надрукує? А багато цікаво тут інвесторів в Зімбабвійський фондовий ринок?
Думаю, що ні.


Хватает. :!: А что прикажете делать? Казино нет. В картишки не собираться. Бухать уже надоело. На улице холодно. Осень. Сыро. Дождь. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:30

US STOCKS - S&P 500, Nasdaq hit record highs as vaccine cheer overshadows grim data

https://finance.yahoo.com/news/us-stock ... 06800.html

Вакцинні новини перевішують негативні данні )))) тягнуть ринок, тягнуть ....

Коли вакцина вже не буде діяти, притягнуть переговори по стимулам ))))
Потім знову новини про вакцини, ну і так далі.

Я читаю ці новини, і навіть уявляю цих лемінгів, які, як собака Павлова, пускають слину на них )))

Але не забуваємо, шо фонди повині перекласти 300 млрд баксів з акцій в бонди в грудні. Чим вище фонда, тим більше фондам буде треба продати акцій...

Короче, допускаю ріст навіть до кінця року, фонди будуть закриватись об лемінгів, а вже в новому році ринок звозять капітально вниз.

Тоді процес пройде в іншу сторону, лемінги продадуть акції фондам )))

Ну, як і буває завжди, колись хтось в ейфорії і купляє на хаях ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:38

Вчера купил акции Workhorse Group (WKHS) - на падении, после сообщения о том, что Почтовая служба США снова отложила решение о заключении контрактов на новые электрические почтовые грузовики.
Сделка вышла спекулятивной - сегодня уже продал, зафиксировав прибыль за один день +9.70%. Ожидаю в ближайшие дни еще одну возможность покупки Workhorse Group т.к. думаю, что цена еще раз пойдет вниз.

Сегодня купил акции Inari Medical (NARI). Продолжаю накапливать в портфеле акции медицинских компаний.
Inari Medical - компания по производству медицинского оборудования. Предлагает два продукта для удаления тромбов из вен - ClotTriever и FlowTriever. Это малоинвазивные устройства, которые не позволяют пациентам попасть в отделение интенсивной терапии и минимизируют кровопотерю во время операции.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:40

SNOW надувают знатно. капа под 100 млрд при выручке в 179 млн в квартал и убытках. Зум на его фоне выглядит просто вэлью стоком
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:53

  Macaquinho написав:Вчера купил акции Workhorse Group (WKHS) - на падении, после сообщения о том, что Почтовая служба США снова отложила решение о заключении контрактов на новые электрические почтовые грузовики.
Сделка вышла спекулятивной - сегодня уже продал, зафиксировав прибыль за один день +9.70%. Ожидаю в ближайшие дни еще одну возможность покупки Workhorse Group т.к. думаю, что цена еще раз пойдет вниз.

Сегодня купил акции Inari Medical (NARI). Продолжаю накапливать в портфеле акции медицинских компаний.
Inari Medical - компания по производству медицинского оборудования. Предлагает два продукта для удаления тромбов из вен - ClotTriever и FlowTriever. Это малоинвазивные устройства, которые не позволяют пациентам попасть в отделение интенсивной терапии и минимизируют кровопотерю во время операции.

І в мене є біофарма на виріст ... Але і я інколи думаю злити, бо якщо / коли! буде падати фонда - то буде падати все.
change_pm
 
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