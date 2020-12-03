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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:56

  San написав:SNOW надувают знатно. капа под 100 млрд при выручке в 179 млн в квартал и убытках. Зум на его фоне выглядит просто вэлью стоком

Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))

Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))

Вона ж росте, то беремо )))
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11

Вот уже и Форбс со мной согласен насчет Теслы:
- Steeply declining electric vehicle (EV) market share in Europe
- Steeper competition in the U.S. and China
- Continued inability to match incumbents’ scale and quality
- Fading edge in battery technology and manufacturing
- Valuation implies it will produce over 100% of all EVs by 2030.

https://www.forbes.com/sites/greatspecu ... a682bb6008
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:52

  Gastarbaiter написав:Вот уже и Форбс со мной согласен насчет Теслы:
- Steeply declining electric vehicle (EV) market share in Europe
- Steeper competition in the U.S. and China
- Continued inability to match incumbents’ scale and quality
- Fading edge in battery technology and manufacturing
- Valuation implies it will produce over 100% of all EVs by 2030.

https://www.forbes.com/sites/greatspecu ... a682bb6008

Какой же ты душный депил, писец просто.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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