Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:56
Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11
Вот уже и Форбс со мной согласен насчет Теслы:
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:52
Какой же ты душный депил, писец просто.
главное оружие рашистов - ложь
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