Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:56
Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11
Вот уже и Форбс со мной согласен насчет Теслы:
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:52
Какой же ты душный депил, писец просто.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:07
Днём поймал ещё на уху мелочь пузатую и поставил перемёты на пескаря на завтра по $592. Завтра будем закреплятся на рубежах на высоте 600+. Если, конечно, руководитель нашей секты не намелет ничего ужасного. А если пятница-развратница помешает, то пусть себе стоят до следующей недели.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:25
Pfizer Slashed Its Covid-19 Vaccine Rollout Target After Facing Supply-Chain Obstacles - WSJ
Отакої
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:11
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Director of the United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci criticized on Thursday the United Kingdom's "swift" approval of the vaccine against COVID-19 developed by Pfizer Inc. and BioNTech SE.
"The UK did not do it as carefully," Fauci told Fox News. "If you go quickly and you do it superficially, people are not going to want to get vaccinated."
Сейчас вакцинами командует фондовый рынок, как в апреле хлорохином командовал Трамп. Думаю, что процесс вакцинации будет тернистым, а эйфорию долго держать будет просто не на чем. Закроют хорошо 2020-й, чтобы получить большие бонусы в качестве компенсации за нервный год, и полетим вниз
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