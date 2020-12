Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:11

Ukrainian написав: Pfizer Slashed Its Covid-19 Vaccine Rollout Target After Facing Supply-Chain Obstacles - WSJ



Отакої Pfizer Slashed Its Covid-19 Vaccine Rollout Target After Facing Supply-Chain Obstacles - WSJОтакої

Еще:Director of the United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci criticized on Thursday the United Kingdom's "swift" approval of the vaccine against COVID-19 developed by Pfizer Inc. and BioNTech SE."The UK did not do it as carefully," Fauci told Fox News. "If you go quickly and you do it superficially, people are not going to want to get vaccinated."Сейчас вакцинами командует фондовый рынок, как в апреле хлорохином командовал Трамп. Думаю, что процесс вакцинации будет тернистым, а эйфорию долго держать будет просто не на чем. Закроют хорошо 2020-й, чтобы получить большие бонусы в качестве компенсации за нервный год, и полетим вниз