Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:56
Тюююююююююю.... ти нічого не розумієш )))
По-перше її купив Бафет, по-друге, це компанія росту )))
Ось вона і росте)) нажаль, вона коштує так, як ніби вже 22 рік, але це не важливо )))
Вона ж росте, то беремо )))
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11
Вот уже и Форбс со мной согласен насчет Теслы:
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:07
Днём поймал ещё на уху мелочь пузатую и поставил перемёты на пескаря на завтра по $592. Завтра будем закреплятся на рубежах на высоте 600+. Если, конечно, руководитель нашей секты не намелет ничего ужасного. А если пятница-развратница помешает, то пусть себе стоят до следующей недели.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:25
Pfizer Slashed Its Covid-19 Vaccine Rollout Target After Facing Supply-Chain Obstacles - WSJ
Отакої
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:11
Еще:
Director of the United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci criticized on Thursday the United Kingdom's "swift" approval of the vaccine against COVID-19 developed by Pfizer Inc. and BioNTech SE.
"The UK did not do it as carefully," Fauci told Fox News. "If you go quickly and you do it superficially, people are not going to want to get vaccinated."
Сейчас вакцинами командует фондовый рынок, как в апреле хлорохином командовал Трамп. Думаю, что процесс вакцинации будет тернистым, а эйфорию долго держать будет просто не на чем. Закроют хорошо 2020-й, чтобы получить большие бонусы в качестве компенсации за нервный год, и полетим вниз
Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:06
Ще може бути один клин
Moderna vaccine confers at least 3 months immunity: study
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 04 гру, 2020 06:22
These Five Charts Throw Cold Water on Chances of Santa Rally
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:49
Investors have recently rushed into industrial stocks, sending valuations soaring. It could be just the time to buy.
Investors are gaining confidence in the continuing economic recovery, even as the pace of recovery is expected to cool off in the next few months. The expectations of fiscal stimulus should tie over cash-starved small businesses and low-confidence consumers until vaccines are distributed. Many expect billions of doses of vaccines distributed by the end of 2021, allowing for aggressive reopenings and for companies to invest—tailwinds for industrial stocks that investors are pricing in.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:56
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.
Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.
По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.
PS Мне тоже звонили. Я для интереса задал несколько вопросов и нах послал.
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