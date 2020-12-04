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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:44

  Libo написав:

Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
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