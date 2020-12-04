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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:44
Libo написав:
Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:44
San написав:
SNOW надувают знатно.
Сегодня он был лучшим. С утра провтыкал и вступил в члены этого движения с опозданием, поэтому, не вкусив кровинушки по полной, оставил на понедельник.
Тесла, приручив нас к десяткам в день, сегодня предложила наглым образом что-то в районе вшивой пятерки.
Я свой рублевый х. на копеешную п. не размениваю.
Только королеву.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:55
Тесла на афтер-маркете сейчас идет за $600, это нас хотят за выходные психологически приручить к шести сотням, а с понедельника уже поведут на штурм семисотой высоты.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 00:23
Libo написав: San написав:
SNOW надувают знатно.
Сегодня он был лучшим.
Да, сотрудники SNOW и прочего чуда могут уже приготовиться на пенсию в свои 25-35 лет. Давая опционы как бонусы, я думаю, даже не предвидели стоимости в овер 100 млрд. Теперь каждый сотрудники, реализовывая их в рынок, за пару-тройку лет получили многомиллионные пакеты. И самое интересное, их риск (стабильная зп + потенциал опциона) против рисков Либы (игра в музыкальные стулья).
зы. вообще выглядит как Калифорнийская мечта. Довелось поприсутствовать на всяких онлайн хеппи-фрайдей в зуме с такими ребятами - тема исполнения опционов и окна для этого дела уж очень волнующая. И разговоры о домиках в Кремниевой долине, или загородних на озере Тахо или на Гавайах. Скажу, что уровень инженеров и менеджеров - ну не топ.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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