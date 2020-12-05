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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:44
Libo написав:
Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:44
San написав:
SNOW надувают знатно.
Сегодня он был лучшим. С утра провтыкал и вступил в члены этого движения с опозданием, поэтому, не вкусив кровинушки по полной, оставил на понедельник.
Тесла, приручив нас к десяткам в день, сегодня предложила наглым образом что-то в районе вшивой пятерки.
Я свой рублевый х. на копеешную п. не размениваю.
Только королеву.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:55
Тесла на афтер-маркете сейчас идет за $600, это нас хотят за выходные психологически приручить к шести сотням, а с понедельника уже поведут на штурм семисотой высоты.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 00:23
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..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:33
Уважаемые, давайте обсуждать не то что Вы уже сделали. А то что НАДО сейчас?
и какие портфели использовать?
читал пару страниц, ничего по теме, только Тесла от 600 до 700.
Больше ничего?
я написал про сравнение с недвигой и бизнесом:Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
выплатил по депо 24к грн за 2 месяца.
в этом месяце с евро не спекулировал, можно было бы купить по 33.2 и продать по 33.4
30000*34.32-30000*32.33 = 59700грн
59к можно было бы заработать за 1-2 месяц (2 месяца)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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