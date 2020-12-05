Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
Сегодня он был лучшим. С утра провтыкал и вступил в члены этого движения с опозданием, поэтому, не вкусив кровинушки по полной, оставил на понедельник. Тесла, приручив нас к десяткам в день, сегодня предложила наглым образом что-то в районе вшивой пятерки. Я свой рублевый х. на копеешную п. не размениваю. Только королеву.
Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов?
zРадио написав:Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов?
Можливо, що інформація вище причина ось цього:
Mystery Surrounds $7 Billion Outflow From Vanguard S&P 500 Fund