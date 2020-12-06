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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 145146147148>
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:44

  Libo написав:

Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:44

  San написав:SNOW надувают знатно.


Сегодня он был лучшим. С утра провтыкал и вступил в члены этого движения с опозданием, поэтому, не вкусив кровинушки по полной, оставил на понедельник. :(
Тесла, приручив нас к десяткам в день, сегодня предложила наглым образом что-то в районе вшивой пятерки. :x Я свой рублевый х. на копеешную п. не размениваю. :oops: Только королеву. :!: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:55

Тесла на афтер-маркете сейчас идет за $600, это нас хотят за выходные психологически приручить к шести сотням, а с понедельника уже поведут на штурм семисотой высоты. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:50

Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов? :roll:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:07

  zРадио написав:Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов? :roll:

Зображення

Можливо, що інформація вище причина ось цього:
Mystery Surrounds $7 Billion Outflow From Vanguard S&P 500 Fund

https://finance.yahoo.com/news/mystery- ... 53460.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:25

Класна точка зору )))

Shark Tank's Kevin O'Leary on COVID-19 stimulus: Give American people checks, 'stop funding companies'

https://finance.yahoo.com/news/a-second ... 45624.html

І моя точка зору на додаток )))

Розділяю з точки зору допомоги. Задовбали роздавати грощі багатим!
Мертве - повинно згнити, немає сенсу тягнути статки власників збанкрутілого бізнесу, по дорозі продаючи акції банкрута лемінгам...

І про стимули ... Хочете роздавати допомогу "ніщебродам" - ноу праблем, друкуйте "зімбабве грінбакс" і роздавайте.

Тільки, якщо треба в світі щось купити - будь-ласка забезпечте ваші грінбакс чимось цінним, а не посмішкою мертвого презіка! Ол райт? 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:39

  change_pm написав:
Shark Tank's Kevin O'Leary on COVID-19 stimulus: Give American people checks, 'stop funding companies'

https://finance.yahoo.com/news/a-second ... 45624.html

І моя точка зору на додаток )))

Розділяю з точки зору допомоги. Задовбали роздавати грощі багатим!
Мертве - повинно згнити, немає сенсу тягнути статки власників збанкрутілого бізнесу, по дорозі продаючи акції банкрута лемінгам...

І про стимули ... Хочете роздавати допомогу "ніщебродам" - ноу праблем, друкуйте "зімбабве грінбакс" і роздавайте.

Тільки, якщо треба в світі щось купити - будь-ласка забезпечте ваші грінбакс чимось цінним, а не посмішкою мертвого презіка! Ол райт? 8)


Ну что ты такое говоришь - они же too big to fail :lol: Упадут, как Леман, и их собственникам станет плохо, а пересичным - ужасно... Самое забавное, что первыми при любом шухере за государственными деньгами бегут тру-капиталисты, те самые "Атланты, расправившие плечи", антагонисты левацких идей и смыслов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:50

  zРадио написав:
  change_pm написав:
Shark Tank's Kevin O'Leary on COVID-19 stimulus: Give American people checks, 'stop funding companies'

https://finance.yahoo.com/news/a-second ... 45624.html

І моя точка зору на додаток )))

Розділяю з точки зору допомоги. Задовбали роздавати грощі багатим!
Мертве - повинно згнити, немає сенсу тягнути статки власників збанкрутілого бізнесу, по дорозі продаючи акції банкрута лемінгам...

І про стимули ... Хочете роздавати допомогу "ніщебродам" - ноу праблем, друкуйте "зімбабве грінбакс" і роздавайте.

Тільки, якщо треба в світі щось купити - будь-ласка забезпечте ваші грінбакс чимось цінним, а не посмішкою мертвого презіка! Ол райт? 8)


Ну что ты такое говоришь - они же too big to fail :lol: Упадут, как Леман, и их собственникам станет плохо, а пересичным - ужасно... Самое забавное, что первыми за государственной помощью бегут тру-капиталисты, те самые "Атланты, расправившие плечи", антагонисты левацких идей и смыслов :mrgreen:

А вони так чи інакше впадуть...

Питання ширше - чи вони наразі проходять через очищуючу кризу, чи продовжують ММТ і їм торба, а Китай - світовий гегемон!

Особисто я планую почати дивитись акції китайський компаній в Китаї ))))

В Штатах до сих пір в деяких місцях по країні АДСЛ інтернет, тому тема Старлінк ніби заходить на ура, але питання ширше - чи дійсно варто засмічувати орбіту планети (там ризиків засмічування імхо багато) чи все ж таки краще якісь інши варіанти використовувати?

Питання орбіти підняте через те, що поки що це - єдиний шлях виходу в космос і засмічена орбіта додає ризики. Хоча можливо світовому капіталу цікавіше, щоб ми колупались в Нетфліксах, Колах і Еплах, ніж почали освоювати Місяць.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:19

The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:33

  change_pm написав:А вони так чи інакше впадуть...
Питання ширше - чи вони наразі проходять через очищуючу кризу, чи продовжують ММТ і їм торба, а Китай - світовий гегемон!


Чисто с экономической точки зрения Китай от своей гегемонии только проиграет. Позиция мировой мануфактуры более выгодна - белый пытливый человек делает весь R&D, тратит на него туевую хучу ресурсов, а азиатский хитрий человек копирует это и продает ему же с демпингом. Не вытянут китайцы роль мирового лидера, ИМХО. Возможно, что не сильно и хотят...

  change_pm написав:Особисто я планую почати дивитись акції китайський компаній в Китаї ))))


В чем не понимаю, в том не понимаю. Но, возможно, что там уже неслабый пузырь, как и в недвижимости

  change_pm написав:Питання орбіти підняте через те, що поки що це - єдиний шлях виходу в космос і засмічена орбіта додає ризики. Хоча можливо світовому капіталу цікавіше, щоб ми колупались в Нетфліксах, Колах і Еплах, ніж почали освоювати Місяць.


+++

VR дешевле космоса, и куда больше привлекает современное общество потреблядей :mrgreen: На него и будет основная ставка капитала
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