Я понял! Все эти чуваки живут в США и проецируют их реалии на весь остальной мир. Средняя стоимость нового авто в США 38 куе, вроде? Что ж, примем как аксиому, что и весь остальной мир покупает новые машины из этого ценового диапазона. Тесла понатыкала своих суперчарджеров на каждом углу? Что ж, примем как аксиому доступность зарядки даже в каких-нибудь азиатских ипенях. Отсюда и смех относительно доли EV к 2030 году, и прогнозы "па 40 000". Они наверняка будут искренне удивлены тому, что кто-то покупает Клио, Гольфы и Аурисы (возможно, они даже и не знают о существовании этих машин). И их ждет большой сюрприз, когда они узнают, что есть в мире регионы, где электричество на заправках вырабатывают дизель-генераторы ввиду сложности подведения ЛЭП.
Сегодня он был лучшим. С утра провтыкал и вступил в члены этого движения с опозданием, поэтому, не вкусив кровинушки по полной, оставил на понедельник. Тесла, приручив нас к десяткам в день, сегодня предложила наглым образом что-то в районе вшивой пятерки. Я свой рублевый х. на копеешную п. не размениваю. Только королеву.
Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов?
zРадио написав:Динамика неэффективных уже даже на операционном уровне компаний впечатляет. Опустим то, что отрицательная EBITDA требует постоянных вливаний кэша, но она лежит в основе мультипликации стоимости. Интересно, какая доля этого мусора торгуется в популярных фондовых индексах, и что с ними будет в случае череды корпоративных дефолтов?
Можливо, що інформація вище причина ось цього:
Mystery Surrounds $7 Billion Outflow From Vanguard S&P 500 Fund
Розділяю з точки зору допомоги. Задовбали роздавати грощі багатим! Мертве - повинно згнити, немає сенсу тягнути статки власників збанкрутілого бізнесу, по дорозі продаючи акції банкрута лемінгам...
І про стимули ... Хочете роздавати допомогу "ніщебродам" - ноу праблем, друкуйте "зімбабве грінбакс" і роздавайте.
Тільки, якщо треба в світі щось купити - будь-ласка забезпечте ваші грінбакс чимось цінним, а не посмішкою мертвого презіка! Ол райт?
Ну что ты такое говоришь - они же too big to fail Упадут, как Леман, и их собственникам станет плохо, а пересичным - ужасно... Самое забавное, что первыми при любом шухере за государственными деньгами бегут тру-капиталисты, те самые "Атланты, расправившие плечи", антагонисты левацких идей и смыслов
Розділяю з точки зору допомоги. Задовбали роздавати грощі багатим! Мертве - повинно згнити, немає сенсу тягнути статки власників збанкрутілого бізнесу, по дорозі продаючи акції банкрута лемінгам...
І про стимули ... Хочете роздавати допомогу "ніщебродам" - ноу праблем, друкуйте "зімбабве грінбакс" і роздавайте.
Тільки, якщо треба в світі щось купити - будь-ласка забезпечте ваші грінбакс чимось цінним, а не посмішкою мертвого презіка! Ол райт?
Ну что ты такое говоришь - они же too big to fail Упадут, как Леман, и их собственникам станет плохо, а пересичным - ужасно... Самое забавное, что первыми за государственной помощью бегут тру-капиталисты, те самые "Атланты, расправившие плечи", антагонисты левацких идей и смыслов
А вони так чи інакше впадуть...
Питання ширше - чи вони наразі проходять через очищуючу кризу, чи продовжують ММТ і їм торба, а Китай - світовий гегемон!
Особисто я планую почати дивитись акції китайський компаній в Китаї ))))
В Штатах до сих пір в деяких місцях по країні АДСЛ інтернет, тому тема Старлінк ніби заходить на ура, але питання ширше - чи дійсно варто засмічувати орбіту планети (там ризиків засмічування імхо багато) чи все ж таки краще якісь інши варіанти використовувати?
Питання орбіти підняте через те, що поки що це - єдиний шлях виходу в космос і засмічена орбіта додає ризики. Хоча можливо світовому капіталу цікавіше, щоб ми колупались в Нетфліксах, Колах і Еплах, ніж почали освоювати Місяць.
The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
change_pm написав:А вони так чи інакше впадуть... Питання ширше - чи вони наразі проходять через очищуючу кризу, чи продовжують ММТ і їм торба, а Китай - світовий гегемон!
Чисто с экономической точки зрения Китай от своей гегемонии только проиграет. Позиция мировой мануфактуры более выгодна - белый пытливый человек делает весь R&D, тратит на него туевую хучу ресурсов, а азиатский хитрий человек копирует это и продает ему же с демпингом. Не вытянут китайцы роль мирового лидера, ИМХО. Возможно, что не сильно и хотят...
change_pm написав:Особисто я планую почати дивитись акції китайський компаній в Китаї ))))
В чем не понимаю, в том не понимаю. Но, возможно, что там уже неслабый пузырь, как и в недвижимости
change_pm написав:Питання орбіти підняте через те, що поки що це - єдиний шлях виходу в космос і засмічена орбіта додає ризики. Хоча можливо світовому капіталу цікавіше, щоб ми колупались в Нетфліксах, Колах і Еплах, ніж почали освоювати Місяць.
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VR дешевле космоса, и куда больше привлекает современное общество потреблядей На него и будет основная ставка капитала