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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 гру, 2020 01:45
Re: Идеи для торговли на рынках США
Слушайте, как наш Понаех угадал с переездом-то...
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:58
Як то кажуть - несіть ваші грошики
Можливо таки в Штатах передача влади пройде беспроблемно, але є нюанси )))
І такий варіант, ніхто з мейн стріт інвесторів не закладає, імхо. Буду дуже ржати, якщо цей незначний ризик перетвориться в жирного чорного лебєдя )))
зі. І буду звичайно "плакати", що пенсійні плани накрились жіночим органом...
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:34
Рекомендую прочитати
Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.
Ось почитайте, нагадайте собі )))
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:44
Летом-осенью 2018-го тоже "по красоте" падали после 3-х итераций поднятия ставки ФРС (когда Трамп лютовал, что в Феде сидят идиоты, не умеющие управлять экономикой ).
PS: правда, я не очень понимаю, чем 2020-й напомнил аналитикам 2017-й - тоже была лишняя ликвидность? Мне в этом плане 2020-й больше похож на 1999-й
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