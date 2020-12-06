Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 гру, 2020 01:45
airmax78
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:58
Michigan Secretary of State Jocelyn Benson said dozens of armed protesters gathered in a threatening manner outside her home on Saturday evening chanting "bogus" claims about electoral fraud.
https://finance.yahoo.com/news/michigan ... 21694.html
Можливо
таки
в Штатах передача влади пройде беспроблемно, але є нюанси )))
І такий варіант, ніхто з мейн стріт інвесторів не закладає, імхо. Буду дуже ржати, якщо цей незначний ризик перетвориться в
жирного
чорного лебєдя )))
зі. І буду звичайно "плакати", що пенсійні плани накрились жіночим органом...
change_pm
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:34
Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.
Ось почитайте, нагадайте собі )))
https://finance.yahoo.com/news/stocks-r ... 25474.html
change_pm
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:44
change_pm написав:
Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.
Ось почитайте, нагадайте собі )))
https://finance.yahoo.com/news/stocks-r ... 25474.html
Летом-осенью 2018-го тоже "по красоте" падали после 3-х итераций поднятия ставки ФРС (когда Трамп лютовал, что в Феде сидят идиоты, не умеющие управлять экономикой
).
PS: правда, я не очень понимаю, чем 2020-й напомнил аналитикам 2017-й - тоже была лишняя ликвидность? Мне в этом плане 2020-й больше похож на 1999-й
zРадио
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:52
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55
trololo написав:
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
Цікаво Cisco версії 2000 року зможе обійти чи ні
Тесла 2020 vs Cisco 2000
Робимо ставки
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:02
trololo написав:
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
тесла куесла... Кодак + 54% за сьогодні. Ніо з березня з 2 баксів до 55 прогулялась.
Хтось на тому заробив, чи всі інші - лошки?
change_pm
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:04
change_pm написав: trololo написав:
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
тесла куесла... Кодак + 54% за сьогодні. Ніо з березня з 2 баксів до 55 прогулялась.
Хтось на тому заробив, чи всі інші - лошки?
хтось заробив дай Бог їм щастя здоровля, але то не я і не ви, а тесла таки на кармані
greed is good (c)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:06
Ukrainian написав:
Робимо ставки
всі ставки - реальні позиції на ринку. всім скептікам шортіть на всю катлетку
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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