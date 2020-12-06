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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:45

Re: Идеи для торговли на рынках США

Слушайте, как наш Понаех угадал с переездом-то... https://glavcom.ua/world/observe/ilon-m ... 22629.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:58

Як то кажуть - несіть ваші грошики

Michigan Secretary of State Jocelyn Benson said dozens of armed protesters gathered in a threatening manner outside her home on Saturday evening chanting "bogus" claims about electoral fraud.

https://finance.yahoo.com/news/michigan ... 21694.html

Можливо таки в Штатах передача влади пройде беспроблемно, але є нюанси )))

І такий варіант, ніхто з мейн стріт інвесторів не закладає, імхо. Буду дуже ржати, якщо цей незначний ризик перетвориться в жирного чорного лебєдя )))

зі. І буду звичайно "плакати", що пенсійні плани накрились жіночим органом...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:34

Рекомендую прочитати

Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.

Ось почитайте, нагадайте собі )))
https://finance.yahoo.com/news/stocks-r ... 25474.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:44

  change_pm написав:Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.

Ось почитайте, нагадайте собі )))
https://finance.yahoo.com/news/stocks-r ... 25474.html


Летом-осенью 2018-го тоже "по красоте" падали после 3-х итераций поднятия ставки ФРС (когда Трамп лютовал, что в Феде сидят идиоты, не умеющие управлять экономикой :mrgreen: ).

PS: правда, я не очень понимаю, чем 2020-й напомнил аналитикам 2017-й - тоже была лишняя ликвидность? Мне в этом плане 2020-й больше похож на 1999-й
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:52

тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55

  trololo написав:тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

Цікаво Cisco версії 2000 року зможе обійти чи ні :roll:
Тесла 2020 vs Cisco 2000
Робимо ставки
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:02

  trololo написав:тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

тесла куесла... Кодак + 54% за сьогодні. Ніо з березня з 2 баксів до 55 прогулялась.
Хтось на тому заробив, чи всі інші - лошки? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:04

  change_pm написав:
  trololo написав:тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

тесла куесла... Кодак + 54% за сьогодні. Ніо з березня з 2 баксів до 55 прогулялась.
Хтось на тому заробив, чи всі інші - лошки? :mrgreen:


хтось заробив дай Бог їм щастя здоровля, але то не я і не ви, а тесла таки на кармані

greed is good (c)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:06

  Ukrainian написав: Робимо ставки


всі ставки - реальні позиції на ринку. всім скептікам шортіть на всю катлетку
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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