|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 гру, 2020 01:45
Re: Идеи для торговли на рынках США
Слушайте, как наш Понаех угадал с переездом-то...
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:58
Як то кажуть - несіть ваші грошики
Можливо таки в Штатах передача влади пройде беспроблемно, але є нюанси )))
І такий варіант, ніхто з мейн стріт інвесторів не закладає, імхо. Буду дуже ржати, якщо цей незначний ризик перетвориться в жирного чорного лебєдя )))
зі. І буду звичайно "плакати", що пенсійні плани накрились жіночим органом...
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:34
Рекомендую прочитати
Прочитав, що деякі аналітики порівнюють кінець 20 року з 17, і очікують поведінку ринку в 21, як в 18 році. Тільки проблема не згадують, як ринок себе вів на початку 18 року.
Ось почитайте, нагадайте собі )))
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:44
Летом-осенью 2018-го тоже "по красоте" падали после 3-х итераций поднятия ставки ФРС (когда Трамп лютовал, что в Феде сидят идиоты, не умеющие управлять экономикой ).
PS: правда, я не очень понимаю, чем 2020-й напомнил аналитикам 2017-й - тоже была лишняя ликвидность? Мне в этом плане 2020-й больше похож на 1999-й
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:52
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55
Цікаво Cisco версії 2000 року зможе обійти чи ні
Тесла 2020 vs Cisco 2000
Робимо ставки
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:02
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:04
хтось заробив дай Бог їм щастя здоровля, але то не я і не ви, а тесла таки на кармані
greed is good (c)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:06
всі ставки - реальні позиції на ринку. всім скептікам шортіть на всю катлетку
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:57
На Кодаке сам так "зарабатывай" - сначала в несколько раз обвалиться и пить годами валерьянку, а потом шибануть жалкую мелочь, но с гордостью заявить про 54% с самого дна. Мы на акции Теслы за последний месяц по 200 баксов поимели. И в НИО присутствуем давно. Несмотря на ваши с зрадио заклинания про скорый коллапс и гражданскую войну в США.
И перестаньте тут на эту тему гадить. Авторитетно заявляю: как минимум до лета над фондовым рынком чистое небо. Если будут сгущаться тучи, мне Атлантис из космоса передаст S.O.S. for love, from the sky above. Всех проинформирую. А пока обогащайтесь!
Зараз переглядають цей форум: Libo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|