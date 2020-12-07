Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:02
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:05
Вот же ж подлая троллячья душонка - про гражданскую войну в США я ни слова не сказал! Не верю в нее. А фондовая коррекция - это такое, скучная операционка. И она обязательно будет. Уверен, что раньше следующего лета - нет таких дровишек, на которых в состоянии тяжелой экономической стагнации финансовые рынки будут зеленеть дольше года.
PS: а насчет Теслы - давно же сказал, что это будущий триллионник. И если не надрачивать скальпингом, то пусть себе лежит в долгосрочном портфеле даже если куплена па625 )
Зараз переглядають цей форум: Libo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|