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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:02

  trololo написав:тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:05

  Libo написав:На Кодаке сам так "зарабатывай" - сначала в несколько раз обвалиться и пить годами валерьянку, а потом шибануть жалкую мелочь, но с гордостью заявить про 54% с самого дна. :lol: Мы на акции Теслы за последний месяц по 200 баксов поимели. И в НИО присутствуем давно. Несмотря на ваши с зрадио заклинания про скорый коллапс и гражданскую войну в США. :shock:
И перестаньте тут на эту тему гадить. Авторитетно заявляю: как минимум до лета над фондовым рынком чистое небо. Если будут сгущаться тучи, мне Атлантис из космоса передаст S.O.S. for love, from the sky above. Всех проинформирую. 8) А пока обогащайтесь! :lol:


Вот же ж подлая троллячья душонка - про гражданскую войну в США я ни слова не сказал! Не верю в нее. А фондовая коррекция - это такое, скучная операционка. И она обязательно будет. Уверен, что раньше следующего лета - нет таких дровишек, на которых в состоянии тяжелой экономической стагнации финансовые рынки будут зеленеть дольше года.

PS: а насчет Теслы - давно же сказал, что это будущий триллионник. И если не надрачивать скальпингом, то пусть себе лежит в долгосрочном портфеле даже если куплена па625 )
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