тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.

На Кодаке сам так "зарабатывай" - сначала в несколько раз обвалиться и пить годами валерьянку, а потом шибануть жалкую мелочь, но с гордостью заявить про 54% с самого дна. Мы на акции Теслы за последний месяц по 200 баксов поимели. И в НИО присутствуем давно. Несмотря на ваши с зрадио заклинания про скорый коллапс и гражданскую войну в США.

И перестаньте тут на эту тему гадить. Авторитетно заявляю: как минимум до лета над фондовым рынком чистое небо. Если будут сгущаться тучи, мне Атлантис из космоса передаст S.O.S. for love, from the sky above. Всех проинформирую. А пока обогащайтесь!

И перестаньте тут на эту тему гадить. Авторитетно заявляю: как минимум до лета над фондовым рынком чистое небо. Если будут сгущаться тучи, мне Атлантис из космоса передаст S.O.S. for love, from the sky above. Всех проинформирую. А пока обогащайтесь!

На Кодаке сам так "зарабатывай" - сначала в несколько раз обвалиться и пить годами валерьянку, а потом шибануть жалкую мелочь, но с гордостью заявить про 54% с самого дна.Мы на акции Теслы за последний месяц по 200 баксов поимели. И в НИО присутствуем давно. Несмотря на ваши с зрадио заклинания про скорый коллапс и гражданскую войну в США.И перестаньте тут на эту тему гадить. Авторитетно заявляю: как минимум до лета над фондовым рынком чистое небо. Если будут сгущаться тучи, мне Атлантис из космоса передаст S.O.S. for love, from the sky above. Всех проинформирую.А пока обогащайтесь!



Вот же ж подлая троллячья душонка - про гражданскую войну в США я ни слова не сказал! Не верю в нее. А фондовая коррекция - это такое, скучная операционка. И она обязательно будет. Уверен, что раньше следующего лета - нет таких дровишек, на которых в состоянии тяжелой экономической стагнации финансовые рынки будут зеленеть дольше года.



PS: а насчет Теслы - давно же сказал, что это будущий триллионник. И если не надрачивать скальпингом, то пусть себе лежит в долгосрочном портфеле даже если куплена па625 ) Вот же ж подлая троллячья душонка - про гражданскую войну в США я ни слова не сказал! Не верю в нее. А фондовая коррекция - это такое, скучная операционка. И она обязательно будет. Уверен, что раньше следующего лета - нет таких дровишек, на которых в состоянии тяжелой экономической стагнации финансовые рынки будут зеленеть дольше года.PS: а насчет Теслы - давно же сказал, что это будущий триллионник. И если не надрачивать скальпингом, то пусть себе лежит в долгосрочном портфеле даже если куплена па625 ) zРадио

тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать

Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.

Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы. Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.



В следующий раз держи себя в руках и действуй как в танке. А пока не жадничай и купи всем своим тьолкам сапоги, на носу холодная зима.

Сейчас всё как в этой старой, доброй сказке.

Сейчас всё как в этой старой, доброй сказке.



В следующий раз держи себя в руках и действуй как в танке. А пока не жадничай и купи всем своим тьолкам сапоги, на носу холодная зима.Сейчас всё как в этой старой, доброй сказке. Libo 2

Повідомлень: 9006 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 20:17



По Тесле вы видимо знаете в чем тут дело - прошли слухи о слиянии с/поглощении Даймлера. Будем скоро ездить на электромерсах.

Повідомлень: 9006 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 20:24

НИО в следующем году выходит на европейский рынок и создает свою сервисную и обменно-батарейную сеть. Кроме того, ее EV конкурентны по ценам с Теслой, но выше по комфортности.Раскручивают НИО сейчас очень сильно. Возможно, в некотором роде повторит движуху Теслы, но какое-то время придется подождать. Обогащайтесь прямо сейчас!

Повідомлень: 9006 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 20:36



This week, the cloud-computing company reported that third-quarter revenue more than doubled from a year earlier, and its stock has surged 223% since its Sept. 15 initial public offering.



That has helped make Chief Executive Officer Frank Slootman one of the best-paid technology executives. A compensation package he received upon joining Snowflake in April 2019 awards him a batch of options every month -- for four years -- that are now worth more than $108 million each, or about $1.3 billion annually.



Slootman’s pay includes more than 13.7 million options with a strike price of $8.88. The vast majority can already be exercised but the underlying shares vest monthly over four years, beginning with the month he started.



He also gets a $375,000 annual base salary, which can go higher depending on the firm’s performance.



(Bloomberg) -- Snowflake Inc. is doing well by any stretch of the imagination.

This week, the cloud-computing company reported that third-quarter revenue more than doubled from a year earlier, and its stock has surged 223% since its Sept. 15 initial public offering.

That has helped make Chief Executive Officer Frank Slootman one of the best-paid technology executives. A compensation package he received upon joining Snowflake in April 2019 awards him a batch of options every month -- for four years -- that are now worth more than $108 million each, or about $1.3 billion annually.

Slootman's pay includes more than 13.7 million options with a strike price of $8.88. The vast majority can already be exercised but the underlying shares vest monthly over four years, beginning with the month he started.

He also gets a $375,000 annual base salary, which can go higher depending on the firm's performance.

Once the full options package is paid out in early 2023, it would be worth about $5.2 billion based on the latest share price. Snowflake shares jumped more than 14% on Friday to $387.70.

