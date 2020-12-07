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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:29

  Gastarbaiter написав:Вышел во двор покурить. Машины дороже 20 куе можно по пальцам одной руки посчитать. Так и вижу, как через 3 года весь двор будет заполнен новенькими Model 3 и Model Y "па 60 000".


Model 3 Илон обещал уже через пару лет сделать по $25 тыщ.
Когда появились первые авто, их тоже воспринимали как забаву для богатых. Не разрешали даже по дорогам ездить, чтоб лошадей не пугали. Но потом Форд изобрел конвейер, поставил все на поток, сделал их доступными среднему американцу и все быстро изменилось. Через десять лет уже лошадей с дорог прогнали. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:37

Кстати, сегодня как-то незаслуженно оставили без внимания наш объект наблюдения и спекулятивной атаки PALANTIR TECHNOLOGIES INC. +$5.16 +21.62% :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:50

Re: Идеи для торговли на рынках США

  zРадио написав:Понятно, что старые игроки весь рынок Тесле не подарят, но она их неплохо потеснит

Ну пока что тесла по надёжности и качеству сборки очень проигрывает той же Тойоте
Автопилот и прочие ноу хау довольно сирые а порой даже небезопасны
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

Обезумела цена на акции Тесла. Все говорили, что включение в индекс уже сидит в цене, а его там даже близко не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 05:15

  airmax78 написав:Обезумела цена на акции Тесла. Все говорили, что включение в индекс уже сидит в цене, а его там даже близко не было.

Ну для прикладу візьмемо Еххоп який виключили з індексу ДОУ в серпні ціна з $40 стала поступово падати до $35 а зараз відросла назад
Компанія яка замінила нафтового гіганта така собі Salesforce.com виросла після включення в індекс з $200 до $280 але наразі торгує на $227
Facebook додали до сп500 в грудні 2013 ціна акції була $55 в квітні 2014 ціна акції $57
Думаю Тесла своє теж відіграє
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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