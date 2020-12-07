airmax78 написав:
Обезумела цена на акции Тесла. Все говорили, что включение в индекс уже сидит в цене, а его там даже близко не было.
Ну для прикладу візьмемо Еххоп який виключили з індексу ДОУ в серпні ціна з $40 стала поступово падати до $35 а зараз відросла назад
Компанія яка замінила нафтового гіганта така собі Salesforce.com виросла після включення в індекс з $200 до $280 але наразі торгує на $227
Facebook додали до сп500 в грудні 2013 ціна акції була $55 в квітні 2014 ціна акції $57
Думаю Тесла своє теж відіграє
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".