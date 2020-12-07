Бери пока не поздно.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:00
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:14
Я взял еще немного Теслы по $628, чтоб сегодня не скучно было. SNOW опять в отрыв +$30! Они нас Теслой, а мы их SNOW!
И не забывайте, треть всего навара надо в NIO.
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:41
Хахаха...не кажіть потім, що не попереджували!
зі. Хоча чесно не до сміху. Не розумію в чому від такого сценарію заховатись так, щоб дійсно безпечно було? В крипті?
Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...
ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...
зззі. Уявляю, яка буде реакція інвесторів-лемінгів, коли вони осознають, що Трамп не здався і мирної передачі влади не буде...
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:51
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