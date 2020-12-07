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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:00

  Gastarbaiter написав:
  Libo написав:Ахтунг, Тесла на пре-маркете выросла еще на четвертной. :shock:

Упс...


Бери пока не поздно. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:14

Я взял еще немного Теслы по $628, чтоб сегодня не скучно было. SNOW опять в отрыв +$30! Они нас Теслой, а мы их SNOW! :lol:
И не забывайте, треть всего навара надо в NIO. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:41

Хахаха...не кажіть потім, що не попереджували!

Texas announced on Tuesday that it would be filing a lawsuit in the Supreme Court against four battleground states in an effort to halt presidential electors from finalizing President-elect Joe Biden's victory.

Texas accused Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin of unconstitutionally changing their voting procedures in light of the coronavirus pandemic to allow for increased mail-in ballots. Biden won all four states.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

зі. Хоча чесно не до сміху. Не розумію в чому від такого сценарію заховатись так, щоб дійсно безпечно було? В крипті?

Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...

ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...

зззі. Уявляю, яка буде реакція інвесторів-лемінгів, коли вони осознають, що Трамп не здався і мирної передачі влади не буде...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:51

  change_pm написав:
Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...

ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...


Не нагнетай. Це все дурня. Не треба бздєть. :!: Богатійте! :D
Libo
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