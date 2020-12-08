Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Libo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:14
Я взял еще немного Теслы по $628, чтоб сегодня не скучно было. SNOW опять в отрыв +$30! Они нас Теслой, а мы их SNOW!
И не забывайте, треть всего навара надо в NIO.
Libo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:41
Texas announced on Tuesday that it would be filing a lawsuit in the Supreme Court against four battleground states in an effort to halt presidential electors from finalizing President-elect Joe Biden's victory.
Texas accused Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin of unconstitutionally changing their voting procedures in light of the coronavirus pandemic to allow for increased mail-in ballots. Biden won all four states. https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds
зі. Хоча чесно не до сміху. Не розумію в чому від такого сценарію заховатись так, щоб дійсно безпечно було? В крипті?
Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...
ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...
зззі. Уявляю, яка буде реакція інвесторів-лемінгів, коли вони осознають, що Трамп не здався і мирної передачі влади не буде...
change_pm
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:51
change_pm написав:
Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...
ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...
Не нагнетай. Це все дурня. Не треба бздєть.
Богатійте!
Libo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:51
airmax78 написав: trololo написав:
тесла впирьод ту зе марс, гастеру срочно несколько постов надо про лошков накидать
Охренеть, конечно. Мне покрыло уже все лоси на Тесле за предыдущие неудачные входы.
держать строй, оглядываемся па 750
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:00
trololo написав:
держать строй, оглядываемся па 750
В этом хайпе Теслы не надо забывать про другого скромного участника EV движухи - Blink Charging Co. (BLNK), которая только за сегодня дает 7%.
Libo
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Libo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:42
изучаю занятное исследование по поведению бумаг до и после включения в индекс
https://repository.upenn.edu/cgi/viewco ... n_scholars
кому интересно тоже, можем обменяться мыслями. Сан, аирмакс?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:43
Musk adds nearly $10B to net worth in one day, closing in on Bezos, richest person in world Musk is worth $155B compared to Bezos' $185B, according to Bloomberg
Libo
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