А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:12
А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27
Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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