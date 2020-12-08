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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:12

  Libo написав:Движ затух. До завтрашнего выступления Трампа или до послезавтрашнего голосования в сенате по финансированию расходов бюджета. Пока пакуйтесь. :idea:

А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27

Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:40

  Ukrainian написав:Відкрив невеликі позиції
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А ты не азартен. Наверно осторожная зануда. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:42

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK


А ты не азартен. Наверно осторожная зануда. :lol:

В казино не ходжу. В ARKK є 10% тесли з мене вистачить. :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 149150151152
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