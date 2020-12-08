RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:12

  Libo написав:Движ затух. До завтрашнего выступления Трампа или до послезавтрашнего голосования в сенате по финансированию расходов бюджета. Пока пакуйтесь. :idea:

А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27

Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:40

  Ukrainian написав:Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK


А ты не азартен. Наверно осторожная зануда. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9026
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4132 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:42

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK


А ты не азартен. Наверно осторожная зануда. :lol:

В казино не ходжу. В ARKK є 10% тесли з мене вистачить. :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 03:17

  change_pm написав:Хто з тесладрочерів хоча прокоментувати те, що відбулось? :)

Маю на увазі продані акції на 5 млрд. Десь нещодавно я вже таке бачив... ))))

В серпні, в вересні?


Ну а що центробанкам можна друкувати валюти а компаніям акції ні?
In a Tuesday regulatory filing, Tesla said it could issue up to 7.8 million new shares based on Monday's closing stock price, increasing the number of shares outstanding to roughly 955.6 million.

Хай друкують щоб усім бажаючим вистачило.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 03:29

  change_pm написав:
Texas announced on Tuesday that it would be filing a lawsuit in the Supreme Court against four battleground states in an effort to halt presidential electors from finalizing President-elect Joe Biden's victory.

Texas accused Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin of unconstitutionally changing their voting procedures in light of the coronavirus pandemic to allow for increased mail-in ballots. Biden won all four states.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

зі. Хоча чесно не до сміху. Не розумію в чому від такого сценарію заховатись так, щоб дійсно безпечно було? В крипті?

Ні акції, ні бакс в песимістичному сценарії нікому не будуть потрібні...

ззі. Коментувати про не бздеть не треба, треба варіанти прорахувати...

зззі. Уявляю, яка буде реакція інвесторів-лемінгів, коли вони осознають, що Трамп не здався і мирної передачі влади не буде...

Інші штати підтримують ідею
Arkansas, Alabama & Louisiana support Texas before US Supreme Court, alleging ‘unconstitutional’ election in four states

Що цікаво масово в пресі публікується
Сумніваюсь що Шось з того вийде але кров попсувати можуть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 04:13

Шо скажете по https://www.quantumscape.com/
QS

Ракета після battery showcase.
VW’s Battery Bet Reveals Data Showing Tech Could Top Tesla
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -top-tesla

QuantumScape Corp., a battery startup that counts Volkswagen AG as its largest shareholder, says new data show its batteries can be charged to as much as 80% of full power in 15 minutes, almost twice as fast as a Tesla Model 3.

The performance data, which have yet to be road tested, suggest QuantumScape’s batteries could offer about 50% more miles than the same electric car with current commercial battery technology. They also can be charged 800 times with minimal degradation, meeting a benchmark for batteries in most electric vehicles. But the startup has yet to demonstrate it can mass manufacture its new battery.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 149150151152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.