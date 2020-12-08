А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:12
А шо там голосувати? Бабла немає, податкові надходження упали, будуть друкувати. Інших варіантів фінансування крім станка немає і не передбачається.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27
Відкрив невеликі позиції
PICK, FILL, ARKK, BHK
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:40
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:42
В казино не ходжу. В ARKK є 10% тесли з мене вистачить.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 03:17
Ну а що центробанкам можна друкувати валюти а компаніям акції ні?
In a Tuesday regulatory filing, Tesla said it could issue up to 7.8 million new shares based on Monday's closing stock price, increasing the number of shares outstanding to roughly 955.6 million.
Хай друкують щоб усім бажаючим вистачило.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 04:13
Шо скажете по
QS
Ракета після battery showcase.
VW’s Battery Bet Reveals Data Showing Tech Could Top Tesla
QuantumScape Corp., a battery startup that counts Volkswagen AG as its largest shareholder, says new data show its batteries can be charged to as much as 80% of full power in 15 minutes, almost twice as fast as a Tesla Model 3.
The performance data, which have yet to be road tested, suggest QuantumScape’s batteries could offer about 50% more miles than the same electric car with current commercial battery technology. They also can be charged 800 times with minimal degradation, meeting a benchmark for batteries in most electric vehicles. But the startup has yet to demonstrate it can mass manufacture its new battery.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:27
а шо коментувати, якщо ви і так все знаєте, правда? розмиттям 1% капіталу (вообще ніачом) зменшили борги на 5 млрд і єкономія 700 млн на відсотках у майбутньому. мені як акціонеру подобається
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
главное оружие рашистов - ложь
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