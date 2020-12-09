В надежде на 2030 год, когда инопланетяне, прилетевшие на межпланетный шахматный турнир, своими бронированиями выведут эту шляпу в профит?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:52
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:08
Авжеж. Люди сейчас предпочитают останавливаться на частных квартирах, а не в многолюдных отелях, и долго будут отвыкать от этой привычки после чумы. А может им через Airbnb понравится больше и отели станут уделом лишь старпёров из прошлого века?
|