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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:52

  Ukrainian написав:Airbnb IPO
Сьогодні
Завтра вже можна купляти індивідуальним інвесторам

В надежде на 2030 год, когда инопланетяне, прилетевшие на межпланетный шахматный турнир, своими бронированиями выведут эту шляпу в профит?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:08

  Gastarbaiter написав:
  Ukrainian написав:Airbnb IPO
Сьогодні
Завтра вже можна купляти індивідуальним інвесторам

В надежде на 2030 год, когда инопланетяне, прилетевшие на межпланетный шахматный турнир, своими бронированиями выведут эту шляпу в профит?


Авжеж. Люди сейчас предпочитают останавливаться на частных квартирах, а не в многолюдных отелях, и долго будут отвыкать от этой привычки после чумы. А может им через Airbnb понравится больше и отели станут уделом лишь старпёров из прошлого века? :roll:
Libo
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