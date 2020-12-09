Насколько я слышал аллокация там была неплохая, в том же Фридоме больше 20%, так-что можно было взять по 102+(3-5)%, правда сидеть в них минимум три месяца. Мне из трех больше всего нравилась AI, но там аллокация совсем маленькая.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:28
Re: Идеи для торговли на рынках США
Насколько я слышал аллокация там была неплохая, в том же Фридоме больше 20%, так-что можно было взять по 102+(3-5)%, правда сидеть в них минимум три месяца. Мне из трех больше всего нравилась AI, но там аллокация совсем маленькая.
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:35
Чисто поржать - это сынок российского олигарха Фархада Ахмедова. Думаю, будет справедливым, если мем "попасть на полтосик" теперь будет про него, а не airmax78
Billionaire Shocked by Son’s Quick $50 Million Trading Loss
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:36
Это локальный отход с целью перегруппировки. Сигнала SOS от Атлантиса не получал. Надо было дотариваться по 600. Сохранять спокойствие и не бздеть. 700 не за горами.
Додано: Чет 10 гру, 2020 00:14
$596 Tesla after hours.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02
Re: Идеи для торговли на рынках США
Чуваки, ось де двіж вчора був
1000%, акуєть...
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:06
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:07
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