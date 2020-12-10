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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 152153154155>
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

  San написав:никто
  San написав:ну то есть ниже 163 никто из частных инвесторов-робингудов взять не мог? ) нет неэффективности ) завтра ЭйрБнб не удастся взять около Айпио-цены.

Насколько я слышал аллокация там была неплохая, в том же Фридоме больше 20%, так-что можно было взять по 102+(3-5)%, правда сидеть в них минимум три месяца. Мне из трех больше всего нравилась AI, но там аллокация совсем маленькая.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:35

Чисто поржать - это сынок российского олигарха Фархада Ахмедова. Думаю, будет справедливым, если мем "попасть на полтосик" теперь будет про него, а не airmax78 :mrgreen:

Billionaire Shocked by Son’s Quick $50 Million Trading Loss
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:36

  Gastarbaiter написав:ДОУ, СиП -1%. "Вечные ценности" по -8%.
Опять Либо не дал сигнал на слив! Где обещанные 700 за бумагу? Как теперь жить дальше без почки и без денег?


Это локальный отход с целью перегруппировки. Сигнала SOS от Атлантиса не получал. Надо было дотариваться по 600. Сохранять спокойствие и не бздеть. 700 не за горами. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 00:14

$596 Tesla after hours.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02

Re: Идеи для торговли на рынках США

Чуваки, ось де двіж вчора був :shock:

1000%, акуєть...
https://www.marketwatch.com/investing/stock/glsi
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:06

  Gastarbaiter написав:ДОУ, СиП -1%. "Вечные ценности" по -8%.
Опять Либо не дал сигнал на слив! Где обещанные 700 за бумагу? Как теперь жить дальше без почки и без денег?

Ковиляй потихонечку ))) і з одною почкою людє живуть ))))
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:07

  Ukrainian написав:$596 Tesla after hours.

Отлічна точка входу на всю каклету! Безробіття вгору - чим гірше, тим краще Тесла росте ))))
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:56

Модеру на валютной не нравится - оставлю для истории здесь.

В США впервые с мая рост безработицы:
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 202249.pdf

А оперативные показатели активности падают по всему миру, кроме Азии:
Зображення

Похоже, что вторая коррекция финансовых рынков близко (недели, а не месяцы, или кварталы)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:58

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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:
1. Потенциальная коррекция на всех рынках
2. Делистинг китайских компаний с американских бирж
Буду благодарен за мнения
Vlad-WFM
 
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