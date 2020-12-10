Gastarbaiter написав:
Охохо! Я уже одну почку продал, чтобы в Теслу войти.
рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13
рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:18
Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:22
Добрый вечер!
1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать
2. Сейчас никак не скажется
А теперь о самой компании...
Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.
Если говорить о финансовых показателях:
Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.
Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.
Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.
Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал.
|