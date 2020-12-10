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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13

  Gastarbaiter написав:
  Libo написав:Авжеж. Люди сейчас предпочитают останавливаться на частных квартирах, а не в многолюдных отелях, и долго будут отвыкать от этой привычки после чумы. А может им через Airbnb понравится больше и отели станут уделом лишь старпёров из прошлого века? :roll:

Охохо! Я уже одну почку продал, чтобы в Теслу войти.

рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:18

Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут :)
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now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:22

  Vlad-WFM написав:Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:
1. Потенциальная коррекция на всех рынках
2. Делистинг китайских компаний с американских бирж
Буду благодарен за мнения

Добрый вечер!

1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать
2. Сейчас никак не скажется

А теперь о самой компании...

Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.

Если говорить о финансовых показателях:
Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.
Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.

Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.

Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал. :wink:
Macaquinho
 
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