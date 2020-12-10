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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 152153154155 Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13 Gastarbaiter написав: Libo написав: Авжеж. Люди сейчас предпочитают останавливаться на частных квартирах, а не в многолюдных отелях, и долго будут отвыкать от этой привычки после чумы. А может им через Airbnb понравится больше и отели станут уделом лишь старпёров из прошлого века? Авжеж. Люди сейчас предпочитают останавливаться на частных квартирах, а не в многолюдных отелях, и долго будут отвыкать от этой привычки после чумы. А может им через Airbnb понравится больше и отели станут уделом лишь старпёров из прошлого века?

Охохо! Я уже одну почку продал, чтобы в Теслу войти. Охохо! Я уже одну почку продал, чтобы в Теслу войти.

рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил. рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил. Gastarbaiter Повідомлень: 1812 З нами з: 26.02.18 Подякував: 527 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 21:18 Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

Повідомлень: 33302 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2283 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 22:22 Vlad-WFM написав: Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:

1. Потенциальная коррекция на всех рынках

2. Делистинг китайских компаний с американских бирж

Буду благодарен за мнения Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:1. Потенциальная коррекция на всех рынках2. Делистинг китайских компаний с американских биржБуду благодарен за мнения

Добрый вечер!



1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать

2. Сейчас никак не скажется



А теперь о самой компании...



Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.



Если говорить о финансовых показателях:

Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.

Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.



Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.



Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал. Добрый вечер!1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать2. Сейчас никак не скажетсяА теперь о самой компании...Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.Если говорить о финансовых показателях:Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал. Macaquinho Повідомлень: 19 З нами з: 10.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 152153154155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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