Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:04

Libo написав: trololo написав: San написав: Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут

Катался?) Катался?)



Я рассказывал о своем опыте участия в хайповых IPO. Сначала свеча, потом сильная просадка и только потом уже в космос ... Так что кто не участвовал в драчке с робинхудовцами, тот поступил разумно. Посмотрим, что будет дальше. Я рассказывал о своем опыте участия в хайповых IPO. Сначала свеча, потом сильная просадка и только потом уже в космос ... Так что кто не участвовал в драчке с робинхудовцами, тот поступил разумно. Посмотрим, что будет дальше.

Says Wall Street/Bay Street vet Ed Pennock:25% on a busy day. They have new tricks which the old dogs aren’t paying attention to. Commissionless trades enable rapid turnover. They don’t trust many of the structured products. They want to buy and sell stocks. Particularly if they can bail for nothing. Robin Hoodies do their own research. They rely on each other. They use Seeking Alpha, Zacks’, Motley Fool, and others.And if it works that’s good. If it doesn’t, then they bail. On to the next one.