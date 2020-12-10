Gastarbaiter написав:
Охохо! Я уже одну почку продал, чтобы в Теслу войти.
рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13
рОкета заглохла на старте. За 20 минут с начала торгов упала со 162 до 148. Хорошо, что вторую почку под это дело не заложил.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:18
Ахаха, ABNB! робингудовцы жгут
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:22
Добрый вечер!
1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать
2. Сейчас никак не скажется
А теперь о самой компании...
Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.
Если говорить о финансовых показателях:
Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.
Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.
Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.
Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал.
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:29
Re: Идеи для торговли на рынках США
Подбиваю итоги последних дней:
Вчера продал акции компании Yatsen Holding (YSG), зафиксировал прибыль +12,40%
Сегодня продал:
Electronic Arts (EA) +6.46%
National Health Investors (NHI) +9,07%
Ничего не покупал. Продолжаю накапливать деньги на балансе для дальнейших покупок.
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:38
Какой у вас процент неудачных сделок? Какие стопы? Смотрится круто, конечно)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:39
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:57
Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:04
Says Wall Street/Bay Street vet Ed Pennock:
The Robin Hoodies are transforming markets. They are 20% of the volume. 25% on a busy day. They have new tricks which the old dogs aren’t paying attention to. Commissionless trades enable rapid turnover. They don’t trust many of the structured products. They want to buy and sell stocks. Particularly if they can bail for nothing. Robin Hoodies do their own research. They rely on each other. They use Seeking Alpha, Zacks’, Motley Fool, and others. They don’t use P/E’s, PSR’s or many standard tools. They don’t care for the analysts and their recommendations and target prices. They’re not fixated by “Bubbles and Peaks and Crashes”. They buy the dips. And if it works that’s good. If it doesn’t, then they bail. On to the next one.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:48
Я не закрываю сделки в минус.
У меня нет стопов т.к. я себя позиционирую все же как инвестор. Пусть и часто закрываю сделки спекулятивно. Если я неправильно выбрал точку входа, ну что ж, будет болтаться в портфеле с просадкой какое-то время.
Хотя, как в той шутке: тот, кто не ставит стопы - просто не знает, где их нужно ставить. - это про меня!
Использую для просчёта некое комбо фин- и тех- анализа + диверсификация. Также, постоянно слежу за количеством кэша на балансе, чтобы выгодно входить в коррекции.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 01:09
Да нет, ты что. Я консервативен.
На счет великой силы робингудовцев. Они как селедки, их много, они делают тренды, но их и жрут порядком. В конце концов кто-то ж остается с акциями, купленными на хаях.
ps. Я вообще не представляю, как покупать этот бабл в хайпонутых бумагах. Блин, тут даже мировые лидеры в своих нишах, а ля, Старбакс и Найки, стоят 100 годовых прибылей. И непонятно, как они могут масштабироваться, чтобы оправдывать такой ценник (разве что инфляцией). А бумаги, которые вообще из убытков не вылезут, ну увольте.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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