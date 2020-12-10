Додано: Чет 10 гру, 2020 22:22

Vlad-WFM написав: Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:

1. Потенциальная коррекция на всех рынках

2. Делистинг китайских компаний с американских бирж

Буду благодарен за мнения Приветствую. Кто что думает по компании Momo? С точки зрения техники - зона накопления. Но, как по мне, 2 риска:1. Потенциальная коррекция на всех рынках2. Делистинг китайских компаний с американских биржБуду благодарен за мнения

Добрый вечер!1. Если верите в коррекцию в ближайшее время, тогда есть смысл подождать2. Сейчас никак не скажетсяА теперь о самой компании...Количество активных пользователей в месяц для приложения Momo (Tantan) упало с 114,1 миллиона в 3К19 до 113,6 миллиона в 3К20 - компания теряет рынок, конкуренты не дремлют.Если говорить о финансовых показателях:Выручка росла все годы - но, вот первый год, когда она уменьшилась. Соответственно, чистая рентабельность, также.Долговая нагрузка низкая - банкротство ей не грозит.Снижение доходов, приостановка роста пользователей, делистинг (когда-нибудь в будущем) и прошлые обвинения публикации неприемлемого контента в своем приложении китайскими регуляторами - все это показывает, почему цена снижается весь год.Согласен насчет нынешней зоны накопления, у меня эта компания в наблюдении в watchlist-е и возможно в скором времени буду покупать. Но я её рассматриваю только как спекулятивную сделку. На долгосрок я бы не брал.