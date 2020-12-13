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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:23
Rostok написав: Macaquinho написав:
Докупил акции Nio (NIO)...
Что-то с рынком нето:
Dec-01-20 Upgrade Goldman Sell → Neutral $7.70 → $59
Апгрейд больше чем на 600%
, убыток в этом году и следующем.
А проету TSLA готов аплодировать стоя - поднять цену убыточной компании в 6 раз и сбросить на индексных инвесторов в СиПи - красава
убытки год назад закончились аллле
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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