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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:23

  Rostok написав:
  Macaquinho написав:Докупил акции Nio (NIO)...


Что-то с рынком нето:
Dec-01-20 Upgrade Goldman Sell → Neutral $7.70 → $59
Апгрейд больше чем на 600% :) , убыток в этом году и следующем.
А проету TSLA готов аплодировать стоя - поднять цену убыточной компании в 6 раз и сбросить на индексных инвесторов в СиПи - красава :) :) :)


убытки год назад закончились аллле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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