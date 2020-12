Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 154155156157 Додано: Пон 14 гру, 2020 19:23 Rostok написав: Macaquinho написав: Докупил акции Nio (NIO)... Докупил акции Nio (NIO)...



Что-то с рынком нето:

Dec-01-20 Upgrade Goldman Sell → Neutral $7.70 → $59

Апгрейд больше чем на 600% , убыток в этом году и следующем.

убытки год назад закончились аллле убытки год назад закончились аллле главное оружие рашистов - ложь trololo

Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

якби не продаж квот, то і такого прибутку не було б. і це нормально, коли одночасно три заводи будується, про прибуток не може бути і мови. от коли запрацюють на повну, "тагда і пагаварім" поки що план на 500 тис авто буде виконано в цьому році. в наступному буде 700, через два - 1млн.



при продажу 1 млн авто при середній 50 тис - це 50 ярдів виручки тільки від авто (а ще фотовольтаїка, страхування, промислові батареї, автопілот..) 50ярдів х 10 років = приблизно нинішня капіталізація



Хто зна як воно піде

Tesla is asking employees to volunteer as they are forced to shutdown due to possible safety probe and mass recall, as well as lack of demand.

https://www.cnbc.com/2020/12/12/tesla-m ... email.html

S і X моделі уже не хочуть брати невже так швидко застаріли

Хто зна як воно піде

Tesla is asking employees to volunteer as they are forced to shutdown due to possible safety probe and mass recall, as well as lack of demand.

https://www.cnbc.com/2020/12/12/tesla-m ... email.html

S і X моделі уже не хочуть брати невже так швидко застаріли

Конкуренція на ринку електро машин буде велечезною, і в найближче десятиріччя бензинові автівки будуть продаватись а експлуатуватись будуть ще довше. В штатах а це найбільший ринок я не бачу введення якогось податку на «брудні» бензинові авто як приклад той же дизель від фольца нові продажі заборонили а старі їздять без проблем і додаткових податків. В Америці можна на дорогах побачити авто з сімдесятих які димлять щей як і нічого їм за це немає.

Сие никому не ведомо. В Штатах запрет на краску со свинцом очень жесткий. До сих пор есть инспекция при продаже дома на использование в нем краски со свинцом. Вредно для здоровья людей. Пользоваться таким нельзя. Преступление. Так поступят и с вашими ДВС. Тоже оъявят вашего брата бензинопоклонника преступником.

Может оставят для истории и фана богатиив. Лошадей же им оставили. Пусть развлекаются. За большие деньги.

