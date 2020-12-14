Додано: Пон 14 гру, 2020 19:50

Rostok

Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".