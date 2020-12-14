Что-то с рынком нето: Dec-01-20 Upgrade Goldman Sell → Neutral $7.70 → $59 Апгрейд больше чем на 600% , убыток в этом году и следующем. А проету TSLA готов аплодировать стоя - поднять цену убыточной компании в 6 раз и сбросить на индексных инвесторов в СиПи - красава
Rostok Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Rostok Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться.
якби не продаж квот, то і такого прибутку не було б. і це нормально, коли одночасно три заводи будується, про прибуток не може бути і мови. от коли запрацюють на повну, "тагда і пагаварім" поки що план на 500 тис авто буде виконано в цьому році. в наступному буде 700, через два - 1млн.
при продажу 1 млн авто при середній 50 тис - це 50 ярдів виручки тільки від авто (а ще фотовольтаїка, страхування, промислові батареї, автопілот..) 50ярдів х 10 років = приблизно нинішня капіталізація
Ukrainian написав:Rostok Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться.
якби не продаж квот, то і такого прибутку не було б. і це нормально, коли одночасно три заводи будується, про прибуток не може бути і мови. от коли запрацюють на повну, "тагда і пагаварім" поки що план на 500 тис авто буде виконано в цьому році. в наступному буде 700, через два - 1млн.
при продажу 1 млн авто при середній 50 тис - це 50 ярдів виручки тільки від авто (а ще фотовольтаїка, страхування, промислові батареї, автопілот..) 50ярдів х 10 років = приблизно нинішня капіталізація
все чітко як по книжці
Хто зна як воно піде Tesla is asking employees to volunteer as they are forced to shutdown due to possible safety probe and mass recall, as well as lack of demand. https://www.cnbc.com/2020/12/12/tesla-m ... email.html S і X моделі уже не хочуть брати невже так швидко застаріли Конкуренція на ринку електро машин буде велечезною, і в найближче десятиріччя бензинові автівки будуть продаватись а експлуатуватись будуть ще довше. В штатах а це найбільший ринок я не бачу введення якогось податку на «брудні» бензинові авто як приклад той же дизель від фольца нові продажі заборонили а старі їздять без проблем і додаткових податків. В Америці можна на дорогах побачити авто з сімдесятих які димлять щей як і нічого їм за це немає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав: в найближче десятиріччя бензинові автівки будуть продаватись а експлуатуватись будуть ще довше. В штатах а це найбільший ринок я не бачу введення якогось податку на «брудні» бензинові авто як приклад той же дизель від фольца нові продажі заборонили а старі їздять без проблем і додаткових податків. В Америці можна на дорогах побачити авто з сімдесятих які димлять щей як і нічого їм за це немає.
Сие никому не ведомо. В Штатах запрет на краску со свинцом очень жесткий. До сих пор есть инспекция при продаже дома на использование в нем краски со свинцом. Вредно для здоровья людей. Пользоваться таким нельзя. Преступление. Так поступят и с вашими ДВС. Тоже оъявят вашего брата бензинопоклонника преступником. Может оставят для истории и фана богатиив. Лошадей же им оставили. Пусть развлекаются. За большие деньги. Так что меньше рассуждай о будущем, лучше обогащайся сейчас.
Ukrainian ДВС это как телик без пульта, по пробуешь электро, на ДВС никогда не вернёшься. А учитывая, что пол америки реально двух этажная, ДВС обречен. Но Тесла не обречена на успех, она конечно порвет Тойоту и Мерс, но придут китайцы и всё опошлят.
St/2 написав:Ukrainian ДВС это как телик без пульта, по пробуешь электро, на ДВС никогда не вернёшься. А учитывая, что пол америки реально двух этажная, ДВС обречен. Но Тесла не обречена на успех, она конечно порвет Тойоту и Мерс, но придут китайцы и всё опошлят.
Америка любит большие 5-литровые пикапы. В Европе Теслу уже уделали всякие VW и Renault. В Китае полно местного шлака намного дешевле. В России половина заправок на трассах питается от дизель-генераторов. Где там ставить зарядки? Хоть бы на 2 млн. продаж в год вышли лет через 10.