Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться. Зараз Тесла почала заробляти по пів долара на акцію, якщо зараз курити то через 1200 років з такими заробітками ціна акції вернеться.



якби не продаж квот, то і такого прибутку не було б. і це нормально, коли одночасно три заводи будується, про прибуток не може бути і мови. от коли запрацюють на повну, "тагда і пагаварім" поки що план на 500 тис авто буде виконано в цьому році. в наступному буде 700, через два - 1млн.



при продажу 1 млн авто при середній 50 тис - це 50 ярдів виручки тільки від авто (а ще фотовольтаїка, страхування, промислові батареї, автопілот..) 50ярдів х 10 років = приблизно нинішня капіталізація



Хто зна як воно підеTesla is asking employees to volunteer as they are forced to shutdown due to possible safety probe and mass recall, as well as lack of demand.S і X моделі уже не хочуть брати невже так швидко застарілиКонкуренція на ринку електро машин буде велечезною, і в найближче десятиріччя бензинові автівки будуть продаватись а експлуатуватись будуть ще довше. В штатах а це найбільший ринок я не бачу введення якогось податку на «брудні» бензинові авто як приклад той же дизель від фольца нові продажі заборонили а старі їздять без проблем і додаткових податків. В Америці можна на дорогах побачити авто з сімдесятих які димлять щей як і нічого їм за це немає.