RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

Коллеги,а кто-то торгует американские опционы? Не могу понять одну вещь.
vader
 
Повідомлень: 20
З нами з: 26.01.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:31

Я торгую иногда, а что за вопрос?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:36

trololo
Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio.
vader
 
Повідомлень: 20
З нами з: 26.01.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:11

  vader написав:trololo
Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio.

Не скажу, не сталкивался с таким. Может, кто-то заходил или выходил крупный, и Маркет мейкеры не змогли должным образом сбалансировать предложение.. но вообще это нонсенс, играйте на восстановление эффективности рынка :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:46

  vader написав:trololo
Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio.


For NIO (NYSE:NIO), we notice a call option trade that happens to be bearish, expiring in 3 day(s) on December 18, 2020. A trader bought 992 contract(s) at a $44.00 strike. The trader or institution spent $104.1K on this trade with a price of $105.0 per contract. There were 7470 open contracts at this strike prior to today, and today 21711 contract(s) were bought and sold.
Options are “bearish” when a call is sold at/near bid price or a put is bought at/near ask price.
Copyright © Benzinga
Это из новостной ленты в IB.

Т.е. кто-то из "институционалов" (либо просто очень крупных трейдеров) настолько уверен в том что через 3 дня цена будет ниже 42.95 = 44-1.05, что продал непокрытых? колов на $100K и тем самым увеличил их общее количество на рынке почти на 15%.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 25.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:57

І до фінанса дійшла новина

Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:18

Re: Идеи для торговли на рынках США

"Вечные ценности" опять пошли вверх - TLRY +7% днем и уже +22% на after-hours, APHA +15%.
Итого - если завтра получится зафиксировать TLRY по текущей цене - получится почти х4 на ротации ACB->APHA->TLRY за полтора месяца :twisted:
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 25.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91578)
16.12.2020 01:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.