Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio. Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio.

For NIO (NYSE:NIO), we notice a call option trade that happens to be bearish, expiring in 3 day(s) on December 18, 2020. A trader bought 992 contract(s) at a $44.00 strike. The trader or institution spent $104.1K on this trade with a price of $105.0 per contract. There were 7470 open contracts at this strike prior to today, and today 21711 contract(s) were bought and sold.Options are “bearish” when a call is sold at/near bid price or a put is bought at/near ask price.Copyright © BenzingaЭто из новостной ленты в IB.Т.е. кто-то из "институционалов" (либо просто очень крупных трейдеров) настолько уверен в том что через 3 дня цена будет ниже 42.95 = 44-1.05, что продал? колов на $100K и тем самым увеличил их общее количество на рынке почти на 15%.