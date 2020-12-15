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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:54
Re: Идеи для торговли на рынках США
Коллеги,а кто-то торгует американские опционы? Не могу понять одну вещь.
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:36
trololo
Как такое может быть,что акция выросла и путы выросли.Мощно еще так. А коллы вниз.Вега чуть упала может,но тогда путам чего расти.За время изучения опционов подобное увидел только сегодня.Речь об опционах Nio.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:11
Не скажу, не сталкивался с таким. Может, кто-то заходил или выходил крупный, и Маркет мейкеры не змогли должным образом сбалансировать предложение.. но вообще это нонсенс, играйте на восстановление эффективности рынка
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:46
For NIO (NYSE:NIO), we notice a call option trade that happens to be bearish, expiring in 3 day(s) on December 18, 2020. A trader bought 992 contract(s) at a $44.00 strike. The trader or institution spent $104.1K on this trade with a price of $105.0 per contract. There were 7470 open contracts at this strike prior to today, and today 21711 contract(s) were bought and sold.
Options are “bearish” when a call is sold at/near bid price or a put is bought at/near ask price.
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Это из новостной ленты в IB.
Т.е. кто-то из "институционалов" (либо просто очень крупных трейдеров) настолько уверен в том что через 3 дня цена будет ниже 42.95 = 44-1.05, что продал непокрытых? колов на $100K и тем самым увеличил их общее количество на рынке почти на 15%.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:57
І до фінанса дійшла новина
Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 16 гру, 2020 01:18
Re: Идеи для торговли на рынках США
"Вечные ценности" опять пошли вверх - TLRY +7% днем и уже +22% на after-hours, APHA +15%.
Итого - если завтра получится зафиксировать TLRY по текущей цене - получится почти х4 на ротации ACB->APHA->TLRY за полтора месяца
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