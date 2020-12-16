Компанія Tesla запропонувала всім покупцям на північноамериканському ринку до кінця року бонус у вигляді 12 місяців безкоштовного і безлімітного доступу до зарядних станцій Supercharger. Таким чином виробник намагається наростити продажі електромобілів.
Як пише Electrek, акція поширюється на всі Model 3 і Model Y, поставлені з 12 до 31 грудня 2020 року. Винятком є лише базові версії Standard Range.
Также, добавил в портфель: Lufax Holding (LU) - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае. McAfee Corp (MCFE) - компания, занимающаяся кибербезопасностью.
Почему Вы верите в Нио?
Спрос на электромобили в Китае растет. Nio сосредоточены на своем внутреннем рынке и сейчас опережают своих конкурентов Li Auto и Xpeng (которых, правда, я тоже успел уже купить и продать с небольшой прибылью ).
Давайте посмотрим на продажи в Китае в ноябре: 1. Hong Guang Mini EV - 36070 единиц 2. Tesla Model 3 - 21604 3. Nio - 5291 4. Li Auto - 4646 5. Xpeng - 4224
Hong Guang - это электрокар компании General Motors, который был запущен в июле под брендом компании Wuling. Но это бюджетная версия. А вот Tesla и Nio как-раз поборются за премиум покупателя.
График роста китайских компаний
Как видим, конкуренты Теслы на китайском рынке, тоже, существенно растут и в следующем году ждем интересную борьбу.
Финансовые показатели Nio стабильно растут. Компания сейчас больше напоминает развитие Теслы где-то в 2017 году.
Ну и лично для меня Nio в этом году самая прибыльная акция - я уже 4-й раз добавляю её в свой портфель на просадках.
Nio нормально пошло. Спасибо! Может еще на что-то смотрите?