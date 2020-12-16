RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:35

  St/2 написав:Торговать опционы на сингл сток... Крейзи...


самое удобное плечо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:51

План горит.
Компанія Tesla запропонувала всім покупцям на північноамериканському ринку до кінця року бонус у вигляді 12 місяців безкоштовного і безлімітного доступу до зарядних станцій Supercharger. Таким чином виробник намагається наростити продажі електромобілів.

Як пише Electrek, акція поширюється на всі Model 3 і Model Y, поставлені з 12 до 31 грудня 2020 року. Винятком є лише базові версії Standard Range.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 26.02.18
Подякував: 527 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:48

  Macaquinho написав:
  airmax78 написав:
  Macaquinho написав:Докупил акции Nio (NIO)

Также, добавил в портфель:
Lufax Holding (LU) - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае.
McAfee Corp (MCFE) - компания, занимающаяся кибербезопасностью.

Почему Вы верите в Нио?


Спрос на электромобили в Китае растет. Nio сосредоточены на своем внутреннем рынке и сейчас опережают своих конкурентов Li Auto и Xpeng (которых, правда, я тоже успел уже купить и продать с небольшой прибылью :roll: ).

Давайте посмотрим на продажи в Китае в ноябре:
1. Hong Guang Mini EV - 36070 единиц
2. Tesla Model 3 - 21604
3. Nio - 5291
4. Li Auto - 4646
5. Xpeng - 4224

Hong Guang - это электрокар компании General Motors, который был запущен в июле под брендом компании Wuling. Но это бюджетная версия. А вот Tesla и Nio как-раз поборются за премиум покупателя.

График роста китайских компаний
Зображення

Как видим, конкуренты Теслы на китайском рынке, тоже, существенно растут и в следующем году ждем интересную борьбу. :D

Финансовые показатели Nio стабильно растут. Компания сейчас больше напоминает развитие Теслы где-то в 2017 году.

Ну и лично для меня Nio в этом году самая прибыльная акция - я уже 4-й раз добавляю её в свой портфель на просадках.

Nio нормально пошло. Спасибо! Может еще на что-то смотрите?
airmax78
 
Повідомлень: 36919
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:28

Конкуренция растет: https://www.theverge.com/platform/amp/2 ... ecs-review
airmax78
 
Повідомлень: 36919
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:39

  airmax78 написав:Конкуренция растет: https://www.theverge.com/platform/amp/2 ... ecs-review

Автопилот есть? Можно ли будет отдавать на ночь под роботакси? Если нет, то не считается. :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 26.02.18
Подякував: 527 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9747)
16.12.2020 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.