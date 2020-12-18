Macaquinho написав:

airmax78 написав: Macaquinho написав: Докупил акции Nio (NIO)



Также, добавил в портфель:

Lufax Holding (LU) - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае.

McAfee Corp (MCFE) - компания, занимающаяся кибербезопасностью. Докупил акции Nio (NIO)Также, добавил в портфель:Lufax Holding (LU) - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае.McAfee Corp (MCFE) - компания, занимающаяся кибербезопасностью.

Почему Вы верите в Нио? Почему Вы верите в Нио?

Спрос на электромобили в Китае растет. Nio сосредоточены на своем внутреннем рынке и сейчас опережают своих конкурентов Li Auto и Xpeng (которых, правда, я тоже успел уже купить и продать с небольшой прибылью).Давайте посмотрим на продажи в Китае в ноябре:1. Hong Guang Mini EV - 36070 единиц2. Tesla Model 3 - 216043. Nio - 52914. Li Auto - 46465. Xpeng - 4224Hong Guang - это электрокар компании General Motors, который был запущен в июле под брендом компании Wuling. Но это бюджетная версия. А вот Tesla и Nio как-раз поборются за премиум покупателя.График роста китайских компанийКак видим, конкуренты Теслы на китайском рынке, тоже, существенно растут и в следующем году ждем интересную борьбу.Финансовые показатели Nio стабильно растут. Компания сейчас больше напоминает развитие Теслы где-то в 2017 году.Ну и лично для меня Nio в этом году самая прибыльная акция - я уже 4-й раз добавляю её в свой портфель на просадках.