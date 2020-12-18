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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43
А-ха-ха Робингуды даже за 20 минут до закрытия торгов еще не все поняли, в чем подвох.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:54
Доминос пицца 4000%?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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