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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43

А-ха-ха :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Робингуды даже за 20 минут до закрытия торгов еще не все поняли, в чем подвох.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:54

Доминос пицца 4000%?

https://youtu.be/c8l2NdS1rxY?t=83
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:50

И все-таки мы, тесладрочеры, на 100% правы. :?

Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
У доповіді говориться, що сьогодні EV зараз коштують дорожче автомобілів-однокласників через високу вартість тягової батареї. Однак ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт * год.
Цей переломний момент настане в 2023 р прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% - з 1100 дол/кВт* год у 2010 році до 137 дол в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче 100 дол/кВт*год.
Libo
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